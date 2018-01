Motos Keller espera que su producción crezca 15%

Según la firma, llegará a 2.000 unidades mensuales. Pretende acompañar el crecimiento del sector en el país proyectado para este año: 800 mil motovehículos. Invertirá 15 millones de pesos, que provienen de la emisión de ON realizada semanas atrás. Es la octava importadora del país

Para acompañar el crecimiento del mercado de motos, que este año espera vender 800.000 unidades en el nivel, la terminal cordobesa Keller Motos invertirá más de 15 millones de pesos para aumentar su producción 15% y llevarla a 2.000 unidades mensuales.

Así lo confirmó a Comercio y Justicia Walter Belloti, director de la empresa, quien también anticipó que la inversión demandará la generación de nuevos puestos de trabajos, es decir, la incorporación de 25 personas.

“En función de cómo ha sido el crecimiento del sector el año pasado, de más de 50%, y de las expectativas de este año de colocar cien mil unidades más, es que nos preparamos para responder”, dijo el vocero.

Motos Keller se ubica en el segundo grupo de marcas que más patentamientos suman en el país, junto a Brava y Guerrero, detrás de las primeras, japonesas, Yamaha y Honda, y de las primeras nacionales, Zanella y Motomel. “En términos de participación de mercado, estamos en la posición número ocho como importadores”, detalló Belloti.

Sin embargo, en Córdoba y como ensambladora local, es la segunda en ventas detrás de Zanella, logrando el año pasado un récord de 29.000 unidades al año, según apuntó el directivo.

El nicho de Keller es la venta de motos de gama baja, de cilindradas que van desde 110 cm3 a 250 cm3. No obstante, este año la firma comenzará a importar algunos modelos de gama alta.

Mercado de capitales

Los fondos de la inversión de Motos Keller provienen del mercado de capitales; es otra de las pymes que vuelve a apostar a modelos de financiamiento no tradicionales, como la emisión de la Obligaciones Negociables (ON).

Es así que semanas atrás logró emitir la primera ON simple avalada por tres sociedades de garantía recíproca (SGR).

“La colocación fue de $15 millones y tuvo una excelente repercusión en el mercado, logrando un gran nivel de sobreoferta”, agregaron voceros de Garantizar, una de las SGR involucradas en la operación.

Belloti aclaró que no es la primera vez que optan por el mercado de capitales para financiarse -ya acreditaron su primera experiencia en 2015- decisión que responde a la confianza en la herramienta para conseguir fondos. “Además, la solidez que ha ganado la empresa con los años representa una garantía para los inversores particulares e institucionales”, consideró.