El grupo Socma no para y avanza en áreas hasta ahora inexploradas, en varios casos en alianza con multinacionales de origen chino. También selló un acuerdo con la fábrica Apache para fabricar máquinas en China

Por Javier De Pascuale – jdepascuale@comercioyjusticia.info

La familia Macri, propietaria del grupo de empresas “con mayor nivel de diversificación productiva, desde industrialización de productos básicos, como agroindustria y minería hasta servicios informáticos y transmisión de energía”, según informa el propio grupo Socma en su página web, parece estar decidida a revitalizar su inserción en el negocio automotor, aunque en esta oportunidad en íntima vinculación con la fabricación de maquinaria agrícola.

Una de las firmas subsidiarias de Sideco Americana, la empresa que desde 1961 catapultó al padre del Presidente Mauricio Macri, Franco, al selecto club de los más grandes ejecutivos de empresa de Argentina, acaba de anunciar que venderá desde este año en el país vehículos utilitarios de origen chino bajo diversas marcas, al tiempo que, en asociación con la fábrica santafesina de sembradoras y equipos Apache, está comenzando a vender maquinaria agrícola en China, donde el horizonte es nada menos que producir sembradoras.

Lo confirmó el titular de Apache, Carlos Castellani, quien desde que Macri asumió el Gobierno también es director del Banco Nación.

La compañía, que tiene su planta en el predio industrial de Las Parejas (Santa Fe), desde donde compite fuertemente con la cordobesa Agrometal -también productora de sembradoras-, llegó a China en 2015 gracias a la asociación con una empresa de la familia Macri.

Otra más en la familia

En efecto, en abril de 2014 los Macri crearon una nueva empresa, Sidequip, con la cual el grupo Sideco se propuso fortalecer su participación en el negocio automotor al tiempo que comenzar a fabricar maquinarias y equipos agrícolas.

Recordemos que desde hace años los Macri importan, distribuyen y son representantes exclusivos en Argentina de los productos de la marca china Chery.

Con la nueva compañía, extendieron su participación a la fabricación y venta de los vehículos marca Detank y, según el anuncio de la última semana, a los de la marca DFSK.

Tanto Detank como DFSK son multinacionales de origen chino ya presentes en la región latinoamericana, que producen en el primer caso maquinaria agrícola y vial de gran porte, mientras que en el segundo se concentran en vehículos utilitarios y de transporte livianos.

Aunque todavía no hubo anuncio alguno respecto de Detank, Sideco reconoció ante la Comisión Nacional de Valores, en oportunidad de presentar su último balance, que se dispone a distribuir y vender automotores de gran porte en Argentina, con esa marca. Se trataría así del ingreso de la familia Macri a uno de los negocios marginales vinculados con la obra pública y la actividad agrícola y minera, que es el vinculado con la venta de vehículos de gran porte.

Sí hubo anuncios, por el contrario, respecto de los productos DFSK. La propia compañía china emitió en los últimos días un comunicado en el cual confirmó que gracias a un acuerdo con el grupo Socma, ingresará este año al mercado del vehículo utilitario en Argentina.

Cuatro modelos de camionetas de carga orientadas a la actividad de carga y descarga en áreas urbanas marca DFSK comenzarán a venderse desde este año en concesionarias locales. Con esto, los Macri se suman a una ola que desde el año pasado trajo los utilitarios Lifan (también chinos) al país.

Hasta el momento, Sideco comercializaba exclusivamente los Chery y junto a los importadores de autos Geely y Great Wall tienen como objetivo para este año alcanzar 2% del mercado nacional con modelos chicos a precios por debajo de $200.000. En un mercado total estimado en 750.000 unidades, esa proyección da la cifra de 15.000 vehículos chinos a venderse en 2017.

¿Fabricar en China?

Sidequip, la nueva empresa de la familia Macri, reveló ante las autoridades bursátiles argentinas que el 22 de abril de 2014 firmó dos convenios con la multinacional china Chery Heavy Industry Co. Ltd. El primero de ellos para la fabricación de equipos agrícolas en Argentina; y el segundo para la distribución en el país y Uruguay de autoelevadores y maquinaria industrial y de la construcción marca Detank, Chery y Chery Hi, como asimismo de sus accesorios, repuestos y herramientas especiales.

Ambos contratos son ejecutados “en colaboración” con la santafecina Apache SA.

Sin embargo, la sociedad avanzó en 2015 en acuerdos para la fabricación de productos agrícolas en el propio país asiático. Apache se asoció ese año con la firma china Shandong Changlin, que desde su planta al norte de China fabrica desde motores hasta tractores y maquinaria de movimiento de suelos, pero no sembradoras. Ahora, éstas, marca Apache, ya están a punto de ser comercializadas en el gigante de Asia, que buscó la sociedad para fabricar las máquinas en su país.

Nuevo segmento

La última novedad en los movimientos empresariales del grupo Socma en tierras del extremo oriente está relacionada con dos nuevos acuerdos firmados con la multinacional Zoomlion. Se trata de “el más importante fabricante de máquinas para la construcción de China” y uno de los mayores del mundo, según expresó el grupo Macri a las autoridades bursátiles de nuestro país.

Con 1.200 productos diferentes – desde herramientas hasta grúas gigantes-, Zoomlion Anhui Industry Vehicle Co. Ltd. “tiene la cadena de producción global más completa de cualquier empresa de fabricación de equipos” en el mundo, según su brochure de prensa. La alianza de la joven empresa de la familia Macri con esta multinacional la posiciona a la cabeza de sus operaciones en el Conosur americano y en abierta competencia con los gigantes brasileños y norteamericanos que operan en la región.