Llega la 3ª edición del festival Mionca en Alta Gracia

El encuentro que se desarrollará del 12 al 14 de este mes en el parque del Sierras Hotel contará con una veintena de foodtrucks, así como arte, música, magia y coctelería, entre otros atractivos para toda la familia

Alta Gracia volverá a ser sede del festival Mionca, que concretará su tercera edición en el tradicional Parque del Sierras Hotel.

La innovadora propuesta vincula arte, música, magia, ONG, coctelería y gastronomía con el objetivo de brindar una experiencia diferente entre todas las propuestas de este verano.

La entrada al evento es libre y gratuita durante los tres días de su duración del viernes 12 al domingo 14, en el horario de 18 a 1 de la madrugada.

El encuentro, cuyo concepto es “Tierra Mágica”, suma una carpa de magia con espectáculos y un show de escapismo desde un globo aerostático.

También contará con la presencia de 20 foodtrucks de cervezas, postres, helados y comidas de distintas partes del mundo, entre los que se destacan Black Pan, Juan Griego, Olson, Texas, Tunga, Gulambre, Jarif, Arabia, Ponja, Raíz, El Cabrón, Crispy, Patatas, La Capke, Guapaletas, Mix & Mash, Patagonia, Bier Republik y Peñon del Águila.

La oferta de servicios se completa con un espacio de coctelería y vinos en el que sobresale la presencia de las barras de “El Mentidero de Güemes”, “Constantino” y “Dos Onzas”.

Cultura Viva, la marca ciudad de Alta Gracia, también será el nombre del espacio central donde se presentarán 16 bandas en vivo, el viernes 12, entre ellas: Capuchas de Hop, Fer Ormeño & Road Blues, Cordelia Andrada, Iván Singh y las Bourbon SweetHearts. El sábado 13 estará Forjha, Ardid, The Covertores, The Rockmen, Alligator’s Sons y Andrés Coppa Trío. Y el domingo 14, se espera la presencia de A la Fresca, Santa Elvira, The Otros, 4 al Hilo y el cierre con La que Faltaba.

Además, en esta edición, la Fundación Natura estará presente con un espacio donde se dictarán talleres ecoamigables para niños y se realizaran actividades de reciclaje de residuos recuperables; entre otros.

La organización del festival está a cargo del Municipio de Alta Gracia y es posible gracias al apoyo del Banco de Córdoba, Lotería de Córdoba, Agencia Córdoba Turismo, Radio Gamba, Freguglia Carpas y Patagonia.