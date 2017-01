El crecimiento de metros cuadrados de espacios de categoría no fue acompañado por la demanda, lo que provocó una suba del porcentaje de espacios desocupados que estaba en 7%. El mercado de la ciudad hoy totaliza 162.749 m2. En centro y costanera la desocupación disminuyó

El mercado de oficinas de categoría de la ciudad de Córdoba aumentó levemente durante este año y totalizó 162.749 m2 propios, crecimiento que no ha sido acompañado por la demanda, lo que generó aumento de dos por ciento de la vacancia.

Los datos surgen del informe Mercado Inmobiliario elaborado por I+D Inmobiliario, en el marco de su balance del año 2016. La suba fue traccionada por los últimos espacios incorporados en zona norte, Cerro de las Rosas y Villa Belgrano.

Sin embargo, el crecimiento de la superficie en alquiler no ha sido acompañado por la demanda, lo que causó un aumento de la vacancia de siete a nueve por ciento. La superficie disponible en alquiler, que alcanzó 15.367 m2, es superior a la registrada un año atrás de 11.146 m².

No obstante, el indicador por submercados registra que en la zonas del centro y la costanera, la vacancia es menor, siendo esta tendencia constante en la comparación histórica.

En contraposición, Ciudad Empresaria se presenta como el sector de mayor disponibilidad, como producto de la demanda selecta que exige este predio, y por su permanente expansión.

Demanda

Durante el año 2016, se registraron 613 m2 de absorción neta negativa, lo cual significa que se han ocupado menos metros de los que se han desocupado. Esto representa una lenta recuperación en el comportamiento, que ha mostrado una performance positiva desde el año 2013.

Precios

El precio promedio de alquiler es de 177 pesos por metro cuadrado, es decir 11 dólares, lo cual refleja un incremento -en pesos- de 32% con relación al año pasado. “La espiral inflacionaria fue contenida por la incorporación de nuevos metros cuadrados al mercado”, sostiene el informe.

Ciudad Empresaria continúa siendo el mejor cotizado, con 342 pesos por metro cuadrado en alquiler, mientras que microcentro es el menor, con 89 pesos por metro.

Comparación

Más allá de que cada mercado tiene sus particularidades, es positivo comparar las características de las principales ciudades del país, respecto al mercado de oficinas. En cuanto a los valores de alquiler, la superioridad de la plaza deBuenos Aires es notable, con 352 pesos por metro cuadrado en promedio, seguida por Rosario con 225 pesos el metro y, a continuación, por Córdoba , 105 pesos por metro.