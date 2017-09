La pasión por las motos de estilo: un nicho que crece con gran posibilidad comercial

Por primera vez se realizó en Córdoba el Distinguished Gentleman´s Ride (DGR), encuentro internacional que reúne cada año a miles de motociclistas en 600 ciudades, para generar conciencia sobre el cáncer de próstata y la depresión masculina. El evento atrajo algunos de los vehículos “customizados” más exclusivos de la ciudad y localidades vecinas pero también ratificó la existencia de un mercado calificado y exigente que consume productos y servicios y, a la vez, disfruta de salir a rodar en comunidad

Por Pablo De La Vega – pdelavega@comercioyjusticia.info

Demasiado temprano. Creo que me ganó la ansiedad y fui el segundo en llegar. La cita para el primer Distinguished Gentleman’s Ride (DGR) en Córdoba, un evento solidario mundial que tiene el objetivo de recaudar fondos para la lucha contra el cáncer de próstata y la depresión masculina, era en el Palacio Ferreyra a las 9 de un domingo. Hora y día que a veces exigen un esfuerzo extra para salir de la cama.

Pero la jornada tenía pronóstico de cielo despejado y con un clima ideal. Me ubiqué cerca del portón de ingreso y a los minutos arribaron los organizadores.

En las próximas dos horas, las más increíbles y caras motos de Córdoba cubrirían de punta a punta la vereda del Ferreyra, en el inicio de un encuentro que tiene un gran potencial de negocios para un nicho específico.

Córdoba tiene un extenso calendario de encuentros motociclísticos, a los que se suman asistentes de muchas provincias. El fin de semana se realizó uno en Freyre, departamento San Justo, y hubo otro en Villa Rumipal en agosto. Además, el que se realiza en el parque Tau de Bell Ville tiene fecha fija todos los años, ya va por su décima edición y cuenta con convocatoria nacional.

Pero no debe haber confusión: el DGR en la ciudad de Córdoba del domingo pasado no fue un encuentro motociclístico como los otros. Lo más exclusivo en personalización de motos, accesorios y vestimenta pudo verse reunido en un solo lugar.

También pudo observarse posteriormente durante el recorrido que unió varios puntos icónicos de la ciudad, como la Catedral, La Cañada o el parque Sarmiento.

Si hay algo que no puede pasar desapercibido por las calles del barrio Nueva Córdoba son 270 motociclistas de traje y corbata haciendo sonar los escapes de sus máquinas en marcha lenta. Y generando la envidia de más de uno que, en la mañana del domingo, no tuvo mejor plan que sacar a pasear su caniche.

El recorrido terminó, después de un viaje de 35 kilómetros bajo el mejor sol de domingo de los últimos meses, en un espacio de foodtrucks en Villa Allende recientemente inaugurado.

El lugar fue invadido por personajes de todo tipo en su más formales atuendos y con motos que pocas veces pueden verse juntas.

Es que el DGR es un evento que se realiza en casi 600 ciudades alrededor del mundo y, a pesar de tener un objetivo solidario, tiene una estricta política sobre el estilo de las motos que pueden participar. Café Racers, bobbers, scramblers, clásicas, scooters antiguos y, en algunos países, hasta motos con sidecar.

Tendencia mundial

Éstos son estilos de personalización de motos que en los últimos años ganaron popularidad en todo el mundo, en un primer momento con la “customización” que hacía cada dueño sobre su vehículo: pequeños carenados, modificaciones en chasis, pinturas especiales, tubos de escape, colines y aligeramiento general.

Pero la moda creció y llegó hasta un punto tal en el cual las marcas de motocicletas, desde las más tradicionales hasta las nuevas fábricas chinas, comenzaron a producir motos con esos estilos para satisfacer a consumidores exigentes y conocedores que quieren seguir la tendencia. Y paralelamente, existe todo un mercado de accesorios, repuestos y talleres de personalización cuyo flujo de negocios va en franco aumento.

Aunque las reglas del DGR especifican que para mantener el espíritu del evento solidario la largada y la llegada del recorrido deben ser en espacios “neutrales” -es decir, que no sean concesionarias o distribuidores de motos-, el Distinguished Gentleman’s Ride es en Córdoba y en todo el mundo un acontecimiento que permite que marcas, productos y servicios tengan la posibilidad de hacer branding y posicionamiento ante un target específico de consumidores de alto poder adquisitivo.

Por eso es que en la primera edición del DGR cordobés participaron dos concesionarios que comercializan motocicletas para esos destinatarios: MotoPlex, que ofrece vehículos de marca Aprilia, Vespa, Piaggio y Moto Guzzi, y el representante de Ducati en Córdoba. Además, empresas del rubro gastronómico y productores de cerveza artesanal completaron la escena en el cierre del encuentro que reunió a cerca de 400 personas.

La llegada estaba prevista para después del mediodía y por 350 pesos se accedía a un menú para dos personas que incluía dos pintas de cerveza artesanal, sandwich de bondiola de cerdo y papas bravas.

Uno de los organizadores del DGR local, Luis María Centeno, conoció la campaña en un viaje al exterior y comenzó la gestión para convertirse en “embajador” de la iniciativa. “Yo ando en moto desde hace varios años. Conocí el evento viajando y vi que se replicaba en Buenos Aires. A partir de eso empezamos a gestionar con los organizadores mundiales poder tener la licencia local del DGR”, afirmó en diálogo con Comercio y Justicia.

Hay un representante en cada ciudad, que es quien se encarga de organizar todo el evento en cada sede: la prensa, la convocatoria, el cuidado de los estilos de las motos y el código en la vestimenta de la gente. “Este dress code no tiene que ver con una cuestión de elitismo ni de discriminación sino que simplemente elegimos rodar con motos custom, modificadas y de estilo, y con vestimenta que permita honrar un poco la causa de la caballerosidad”, añadió.

A pesar de su nombre, la convocatoria no estaba restringida sólo a los hombres: pudo verse a conductoras en sus motos (algunas de alta cilindrada y personalizadas) siguiendo la estricta regla de etiqueta de la convocatoria.

Trajes, corbatas, chalecos, zapatos y botas de vestir, boinas, guantes, moños y tiradores. Los asistentes más osados se animaron a bigotes falsos y pipas. Algunos llegaron con cascos con brillos y otros con un extremo cuidado en su peinado y sus barbas. Pero todos, sin excepción, eran entusiastas de los vehículos de dos ruedas y del estilo, como todos quienes asistimos a una exhibición exclusiva en las veredas del Palacio Ferreyra en el inicio del evento.

Crecimiento exponencial

El DGR este año reunió a 92 mil riders en todo el mundo, según la página oficial, más los que se sumaron sin inscribirse en el sitio. El objetivo del DGR es generar conciencia y recaudar fondos para la lucha contra las dos principales causas de mortalidad de los hombres de entre 30 y 60 años: el cáncer de próstata y la depresión.

Se empezó a realizar en el año 2012 en Australia, con 2.500 motociclistas. La idea de la convocatoria: la imagen Don Drapper, personaje de la serie Mad Men, sobre una Matchless G3LS, de 1957.

En los años siguientes, los organizadores del DGR se unieron a la Movember Fundation, una organización que trabaja en distintos lugares del mundo para prevenir el cáncer de próstata.

Tal es el crecimiento de participación en el DGR, que la fábrica Triumph, la de relojes Zenit y los exclusivos cascos Hedon patrocinan el evento con importantes inversiones en las principales ciudades. Incluso los tres primeros recaudadores de fondos del mundo fueron premiados con motocicletas 0km de la fábrica del Reino Unido: una Bonneville Bobber para el primero, una Thruxton R el segundo y una Bonneville T120 Black para el tercer afortunado.

En Argentina hubo este fin de semana cinco “rides” en las ciudades Autónoma de Buenos Aires (CABA, la primera edición de la DGR ahí fue en 2014; concurrieron aproximadamente 200 motos), Mar del Plata, Rosario y San Juan, además del de Córdoba, en los que se recaudó alrededor de 280 mil pesos.

En todo el país, el DRG tuvo un movimiento de alrededor de 3.000 personas entre motociclistas y entusiastas de las dos ruedas clásicas.