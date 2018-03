La demanda de oficinas en la zona norte de la ciudad de Córdoba supera la oferta

En el centro y otros barrios, se equilibran. En tanto, en la avenida Rafael Núñez y la calle Luis de Tejeda, los puntos más requeridos de la ciudad, hay escasa disponibilidad. Se observa la adopción de coworking y espacios temporales, así como la locación de departamentos para uso corporativo

La zona norte de la ciudad de Córdoba sigue siendo la principal elegida para alquilar oficinas, aunque la oferta de unidades es escasa. En el centro de la ciudad y en otros barrios aptos como barrio General Paz, la demanda es moderada, siendo una alta competencia en la oferta el alquiler de departamentos residenciales para uso corporativo. También se observa un creciente interés en los espacios de coworking o en la renta de oficinas temporales.

“Sucede que en la zona norte, específicamente en la calle Tejeda y la avenida Rafael Núñez ya no hay muchos espacios para construir nuevas oficinas, además, la ordenanza del Concejo Deliberante por la que convalida todo lo construido en la zona (sean locales u oficinas) como unidades de viviendas termina por no incentivar ese tipo de formatos”, explicó a Comercio y Justicia Martín Dahan, presidente de la Cámara de Corredores Inmobiliarios de la ciudad de Córdoba.

Así, en la zona no hay existencia de oficina vacías, y cuando una se desocupa, se termina alquilando en no menos de tres días, con valores que oscilan entre $125 y $200 el metro cuadrado propio.

Departamentos

En lo que respecta a otras zonas como el centro de la ciudad, Nueva Córdoba, General Paz, Villa Belgrano, Alta Córdoba y el sur de la ciudad, la demanda de oficinas es importante, aunque se encuentra cubierta no sólo por la oferta corporativa existente sino por departamentos residenciales que se alquilan para ser usados como oficinas.

Esta opción es muy recurrente, porque de esta forma el locador se evita el pago del IVA, obligatorio para los inmuebles alquilados para fines comerciales o profesionales.

Una observación realizada por el especialista es que la demanda, si bien es importante, no goza de los mismos impulsos de años atrás, cuando las empresas nacionales llegaban a Córdoba para instalar su ampliación.

Por lo contrario, advierte el creciente interés en espacios grandes, para la locación de coworkings, o bien, de oficinas comunitarias aptas para alquiler por horas.

“No obstante, nada es furor, son tendencias que se están avizorando, y no terminan siendo hoy las competencias directas de las oficinas”, aclaró el inmobiliario. (Ver Oficina abierta)

En cuanto a precios, los incrementos de los alquileres reflejan porcentajes superiores a 30%, que son convalidados en cada caso.

“Las oficinas más grandes y con mejor infraestructura rondan $200 el metro cuadrado”.

Oficina abierta

Coworking es el concepto de oficina abierta, según el cual distintos profesionales comparten un espacio, lo que se permite crear una pequeña comunidad. Es una modalidad de trabajo que surgió alrededor del año 2005 en Estados Unidos y que hoy es tendencia en todo el mundo. Busca incentivar la cooperación, la flexibilidad y el trabajo en equipo.

La instalación de este tipo de espacios es propicia para el emprendedor o profesional independiente, a quien -sin mucha previsibilidad- le resulta engorroso armar una oficina, firmar un contrato, pedir garantía o hacer un depósito.

Los espacios de coworking que la ciudad de Córdoba tiene para ofrecer en la actualidad no sólo nuclean trabajadores autónomos y freelancers sino también empresas chicas, medianas y grandes de diferentes rubros.

La oferta crece cada vez más, y quien decide optar por esta modalidad de trabajo puede elegir entre un amplio abanico de opciones, según la cercanía o los servicios brindados.

Algunos de estos espacios están nucleados bajo Eco Cultura Colaborativa, una alianza de espacios de coworking.

Hay mas de 15 los espacios de este tipo que operan en Córdoba, con tarifas referenciales por mes que parten de $650 y llegan a $3.000.