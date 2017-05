Edisur invirtió 30 millones de pesos para producir viviendas llave en mano. La tecnología adquirida permite fabricar perfiles a la medida de los diseños, evitando desperdicios y acortando aún más los tiempos de realización. Una decena de empresas en Córdoba edifican con este modelo que reduce 50% los tiempos de obra y 30% el gasto energético

Por Laura Pantoja – lpantoja@comercioyjusticia.info

Córdoba tendrá su primera fábrica de casas con el sistema constructivo steel frame o construcción en seco, que permite ahorrar hasta la mitad de los tiempos de obra en relación a una construcción tradicional. El modelo viene ganando terreno a nivel nacional e internacional por sus beneficios en términos de calidad, rapidez y sustentabilidad. No obstante, en Córdoba aún no ha logrado destacarse.

Por eso se espera que la instalación de la primera fábrica de este tipo de viviendas contribuya a posicionar el esquema constructivo, en el que una decena de empresas proveedoras e instaladoras ya acreditan trayectoria.

La fábrica pertenece al Grupo Edisur y está emplazada en el predio de Ciudad de Manantiales. La empresa invirtió 30 millones de pesos en la compra de tecnología y armado de la planta, cuya superficie totaliza 1.100 m2, de los cuales 200 son oficinas administrativas y el resto área de producción, según precisó a Comercio y Justicia Antonio Covarrubias, el director de la planta.

“La planta cuenta con tres maquinarias de tecnología neozelandesa de última generación, capaces de producir diferentes perfiles de chapa de acero estructural galvanizado, es decir, le otorgan la forma, el largo, el corte y los espacios de ensamble para los distintos diseños y tamaños de casa, que se preestablecen”, explicó.

La gran diferencia con lo que ya existe en el mercado en materia de provisión de estructuras de steel frame es que esta fábrica produce de manera automatizada los perfiles a medida del diseño proyectado. Esto evita los tiempos de cortes del material y los ajustes manuales que deben realizar las firmas para adecuar el modelo al proyecto de casa.

“En el país hay productores mayoristas de perfiles, ellos distribuyen a los representantes, quienes proveen a las firmas proveedoras o contratistas . Ellas los compran y los deben ajustar a la medida del cliente, pero de forma manual. Lo que nosotros hacemos en dos días, ellos lo hacen en diez, lo que significa una ventaja en materia de ahorro de tiempo y costos de mano de obra”, amplió el directivo.

De esta manera, la fábrica acorta aún más los tiempos de obra de cualquier otro proveedor de construcción en seco. La producción y montaje de los perfiles se ejecuta en dos días, mientras que los contratistas deben armarlo, de manera manual, en no menos de diez días. Luego, la fábrica estima que la instalación de los paneles en obra le demorará cinco días, mientras que en los otros casos los tiempos pueden extenderse hasta el triple.

Pasos y tiempos constructivos

Para una casa de una superficie de 80 m2, de dos dormitorios, se diseñan los paneles para los techos, las paredes y los entrepisos en un día. Luego se carga la estructura y se la traslada a la obra para su ensamblaje y armado, que tarda otro día.

Una vez que los perfiles están armados y ensamblados, comienza la ejecución de las plataformas, que pueden ser placas de yeso o madera, momento de producción que lleva cinco días.

Luego de esta etapa comienza la cobertura externa, en la que las plataformas contemplan barreras de vapor para aislante térmico. Más adelante son cubiertas por materiales como revoque, ladrillos o piedra. Este período, que también incluye la instalación de aberturas y marcos, conlleva un mes de producción.

“Con este proceso se gana en la rapidez del armado, en la reducción de costos en la administración de la obra y en los materiales; porque la estructura es más liviana y entonces no se requiere de los mismos cimientos. No se desperdician materiales porque los perfiles son a medida de los modelos, entre otros beneficios”, aclaró.

Con todo, la casa llave en mano finaliza en tres o cuatro meses, precisó Covarrubias, sintetizando una de las principales ventajas del sistema en relación al modelo de construcción tradicional y, más aún, en comparación con la metodología utilizada por las empresas contratistas de estos sistemas en el mercado.

En cuanto a los costos, una casa de este tipo equivale a otra edificada con el sistema tradicional, pero una vez que la fábrica de Edisur se ponga en marcha y avance en la producción de sus distintos diseños y modelos, estima que habrá una reducción en los precios finales. Los primeros modelos estarán terminados en tres meses, a partir de lo cual la fábrica comenzará a vender sus viviendas en ciudad de Manantiales, el proyecto que Edisur desarrolla en el sur de la ciudad.

Protagonistas

En Córdoba hay una decena de empresas que se dedican a este sistema, entre ellas Punto Seco, una firma familiar con más de 30 años en el rubro de la construcción y pionera en la construcción en seco en la ciudad.

En la actualidad, cuenta con dos canales de distribución, una red de siete franquicias en Córdoba capital y el interior y un canal de e-commerce a través del cual vende materiales e insumos.

Alcance

En Córdoba el sistema todavía no se ha instaurado y menos de 1% de las casas se construyen con estos métodos, según indicó el fundador de Punto Seco, Maximiliano Pallotto.

No obstante, en Argentina ha crecido 60% en los últimos años, gracias a las tendencias mundiales que apuntan a la construcción sustentable y en virtud de la calidad de vida que ofrecen al usuario final de la vivienda.

“A diferencia de la construcción tradicional, la vivienda tiene terminaciones de alta calidad superiores por la perfección en los detalles y permite una fácil remodelación. También posee excelentes aislaciones termo-acústicas que otorgan un ambiente de temperatura ideal durante todo el año, generando un importante ahorro de energía. Tampoco existen humedades tal como se conocen en una casa de ladrillo, y la gran duración de las pinturas y acabados hace que el mantenimiento de la vivienda sea mínimo”, explicó Pallotto.

El empresario también recordó que Punto Seco utiliza dos métodos constructivos sustentables, Concrehaus y Steel Framing. Desarrollan el concepto de “vivienda verde” que integra todos los productos y servicios, al tiempo que brindan al cliente el respaldo y apoyo técnico para la dirección profesional de la obra.

Ventajas

• Adaptabilidad: gracias a su flexibilidad se adaptan a cualquier diseño de proyecto.

• Limpieza: una obra mucho más limpia que la construcción tradicional.

• Rapidez: la obra es hasta 50% más rápida.

• Ahorro energético: la eficiencia de las aislaciones y el comportamiento térmico permiten ahorrar 30% de energía.

• Estructura Sismorresistente: con certificado de aptitud técnica.

• Durabilidad: comprobada en más de 100 años.

• Optimización de recursos y eficiencia: la estandarización de materiales promueve el uso racional de recursos.

• Calidad de construcción garantizada a un precio similar.