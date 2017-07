La actividad inmobiliaria rural continúa con leves subas

Aunque en comparación con el momento de mayor actividad el rubro sigue caído, en junio pasado registró su segundo mes con mejor desempeño del año. En una base de cien puntos, el índice marcó 38,64, un tenue aumento con relación al mismo período de 2016

La actividad del mercado inmobiliario rural registró su segundo mes con mejor desempeño del año, afianzando la tendencia positiva que se gestó luego de su repunte a principios del año 2015 y después de una abrupta caída sufrida por efectos del cepo cambiario.

Así lo confirmó a Comercio y Justicia Javier Christensen, vicepresidente de la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR), y responsable de la comisión interna que elabora el informe mensual. “En lo que va de 2017 la actividad viene siendo positiva, durante junio fue de 38,64 puntos, 1,31% más que el mismo mes del año anterior”, apuntó.

Si bien hay crecimiento, el ritmo es moderado, como producto aún de la incertidumbre políticas y económicas, los aumentos de costos y el destino de capitales en otros fondos, como los bonos, que “suelen dar muchos más réditos que cualquier proyecto productivo”, según dijo Christensen. A ello se suma, según agregó, que si bien el blanqueo generó un movimiento de 86 mil dólares por persona, ese dinero fue volcado a operaciones inmobiliarias de departamentos, no alcanzando a las operaciones rurales.

De una base de cien puntos, el máximo pico de actividad fue de 97,5 puntos, cifra que cayó a siete puntos cuando se instauró el denominado “cepo cambiario”, según recordó el directivo.

Consideró que, hacia fin de año, la actividad podrá ir en aumento debido al clima electoral, lo que causará un proporcional aumento de las transacciones.

Recordó que el índice de actividad no mide sólo las ventas sino todas las acciones que atañen a la operatoria -tales como avisos en los diarios, publicaciones, consultas y llamados, entre otros- categorías que son cotejadas por todos los socios de la cámara por medio de una encuesta mensual.

Los precios

En cuanto a las transacciones que se observan en estos meses, el directivo aclaró que llegan a buen término las operaciones de campos bien ubicados y con posibilidades de rindes y a buenos precios, no así la de campos menos valiosos en términos de potencialidad, que son “muy pesados de vender”.

Desde luego, los campos cuyos precios son altos, no son convalidados por los compradores y directamente “no se venden”.

En Córdoba, los campos más valorizados por sus rindes y posibilidades de siembra o criado de ganados son los ubicados en la zona de Río Cuarto, en donde -según Christensen- la hectárea puede rondar entre 8.000 y 10.000 dólares. Por lo contrario, en la zona del oeste de Córdoba, donde hay monte, los precios parten de 400 y llegan hasta 500 dólares por hectárea.

En la zona sur de la provincia, por excelencia manisera, las hectáreas están valuadas en 5.000 y 6.000 dólares cada una.

En tanto, los precios se mantienen en los mismo valores luego de la baja – de alrededor de 15%- que han sufrido en el año 2011. “No habrá aumentos a corto plazo; los propietarios aguardan que se reactive aún más la demanda para lograr las operaciones que pueden estar demoradas”, añadió.

Consultado acerca de los protagonistas del sector en materia de transacciones, dijo que el mercado se ha depurado, quedando en juego sólo los especializados y abocados al rubro por largos años. “Quienes tiempo atrás veían en el campo una posibilidad de rinde, ingresaban al rubro para aprovechar la oportunidad, estos inversores no agropecuarios son los que se han ido del sector”, aclaró.