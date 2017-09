Instalarán en Córdoba 500 cajeros automáticos para pesos y bitcoins

Lo autorizó el Banco Central en mayo. Supermercados y grandes tiendas, pero también farmacias y estaciones de servicio, están interesados en ser parte. Se podrá operar con criptomonedas

Por Javier De Pascuale – jdepascuale@comercioyjusticia.info

Llega al país una nueva generación de cajeros automáticos, más chicos que los que conocemos, pero también más versátiles y rápidos, que permitirán incluso realizar operaciones con criptomonedas (bitcoins, litecoins y otros) y Córdoba es parte central de la apuesta, tanto que sumará 500 nuevos cajeros que estarán en supermercados, estaciones de servicio o cualquier otra entidad comercial.

Una norma emitida a inicios de mayo pasado por el Banco Central y que habilita los cajeros privados -comerciales pero no bancarios- es lo que abrió la posibilidad de que la provincia se encuentre hoy ante la posibilidad concreta de aumentar hasta en 30% la presencia de dispensadores de dinero en lugares públicos, “incluso en el hall de entrada de un edificio”, según los impulsores de la iniciativa.

La iniciativa, lanzada por una compañía estadounidense (The Odyssey Group) no es un proyecto sino una realidad. “Estamos finalizando por estos días desde nuestra filial en la Argentina los procesos de importación de los primeros 250 cajeros, que esperamos lleguen en octubre”, precisa Sebastián Ponceliz, CEO del grupo empresario que viene trabajando en la nueva tecnología que llegará al país con los cajeros, desde hace unos tres años.

“La idea es instalar estos primeros 250 cajeros, en ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y algunas provincias del NOA”, precisa este marplatense que reside en Nueva York y cuyo negocio es precisamente negociar estos cajeros con particulares: “Es interesante porque aparte de Banelco y Red Link, redes que manejan los bancos, es una red privada. Da la posibilidad a cualquier particular de formar parte de esta red con una inversión inicial de 5 mil dólares y así tener un porcentaje sobre las operaciones”.

De hecho, la firma está en conversaciones con cadenas nacionales del retail y con tiendas por departamento presentes en la provincia y la instalación de los primeros cajeros junto a los 500 que se proyectan “se está gestionando directamente con ellos”, confirma Ponceliz, siempre en el marco de un proyecto de instalar dos mil equipos en todo el país.

“Hay una compañía de Córdoba que está buscando entregar microcréditos a través de cajeros automáticos inclusive en criptomonedas. No puedo decir el nombre todavía porque está en proceso, pero esa es una de las alternativas que se vienen”, anticipa el empresario.

La propuesta es realmente muy novedosa. “Como son bidireccionales la idea es que acepten además de pesos argentinos, criptomonedas, lo que daría una apertura muy amplia y nunca antes vista en lo que hace a esta tecnología. Es una nueva forma de comprar y vender para emprendedores o independientes, para manejarse en bajos costos.

El sistema bancario tiene altos valores en comisiones y cobros por operación y depósito. En el caso de la criptomoneda, el depósito no tiene costo y la operación tiene un valor ínfimo. Permite la bancarización de mucha gente que hoy está fuera del sistema financiero. Con los bitcoin tiene la posibilidad de abrir una wallet, una billetera virtual para operar desde ahí”, explica al respecto Andrés Salamone, de Córdoba Bitcoin, espacio que apoya entusiasta la instalación de cajeros que acepten transacciones en criptomonedas.

Propuesta novedosa, pero además necesaria. “Desarrollamos un sistema llamado Octagon que permite una mayor interconectividad y adaptibilidad a los sistema utilizados en el país y que nos permitirá cubrir una parte de los 16.000 cajeros automáticos que se estima que faltan”, explica el CEO de The Odyssey Group.