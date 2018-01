Inmobiliarias buscan ser tasadoras de los bancos

Actualmente las entidades contratan empresas. Los inmobiliarios cordobeses aseguran que si el trámite lo realizan los mismos corredores, los tiempos se acortarán, lo que beneficiará al tomador ante la posible corrida al dólar. Además, afirman que conocen los valores del mercado y los precios de venta

Las inmobiliarias de Córdoba solicitaron a los bancos que las incorporen como tasadoras oficiales de los aptos que otorgan las entidades bancarias para créditos UVA. Según afirmaron los corredores inmobiliarios, se acelerarían los trámites de otorgamiento, que hoy demoran hasta seis meses, y se tomaría la información exacta del valor del inmueble, condición indispensable para que el consumidor reciba el dinero que necesita para pagar la propiedad.

Sucede que, hasta el momento, la gran mayoría de los bancos prestadores de créditos trabaja con empresas especializadas en valuar inmuebles que, muchas veces, demoran la información porque no tienen los datos o bien tasan de manera incorrecta, según afirman los inmobiliarios.

“Suelen llamar a las inmobiliarias haciéndose pasar por clientes, toman los valores del inmueble en base a la oferta y no al valor de venta como debe ser, o calculan valores en base a zonas de referencia similares, que no lo son. Urge una correcta tasación para que el banco preste el dinero que corresponde, ni más ni menos”, fundamentó a Comercio y Justicia el presidente del Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de Córdoba (CPCPI), Leonardo Frankenberg.

En este sentido, afirmó que los “fieles” conocedores del mercado y sus valores son los corredores inmobiliarios, motivo por el cual, tanto en Córdoba como en Buenos Aires, ya han desplegado sus solicitudes para que los tengan en cuenta a la hora de la tasación.

“El que tiene que tasar es un corredor inmobiliario porque está habilitado técnica y jurídicamente, y además conoce el mercado, está continuamente tasando inmuebles, vendiendo y alquilando, por lo que sabe como nadie los valores del mercado. Cualquier otra entidad o persona que no es corredor no tiene la misma capacidad porque no está en la diaria de la intermediación”, precisó.

El principal argumento, según la CPCPI, no es su idoneidad sino los “efectos” que ella produce al brindar datos correctos en tiempo y forma.

“El tiempo que transcurre desde que se decide una propiedad y se firma la escritura es extremadamente largo, acortar el trámite en 30 días representa un gran beneficio para el tomador del crédito, que ante el hecho de que el dólar suba en ese lapso puede provocar que el monto que obtiene el tomador (y finalmente recibe) resulte suficiente”, agregó.

En el país

Actualmente, las operaciones demoran un promedio de cuatro meses en ser aprobadas. Incluso, el plazo puede extenderse hasta seis meses. En ese sentido, Alejandro Bennazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) y titular de la inmobiliaria que lleva su apellido, adelantó que en el ámbito nacional también se terminará de delinear la propuesta de transformar las inmobiliarias en tasadores oficiales de los bancos.

“Queremos ofrecernos para hacer la precalificación de los candidatos a los créditos y las tasaciones. Hoy día, todo se demora bastante”, expresó el directivo de la CIA.

Si la propuesta se aprueba, las inmobiliarias afirman que las tasaciones pasarían a hacerse en menos de cinco días. En tanto, el proceso total demandaría entre 45 y 60 (días).

La CIA quiere ser un “tercer jugador” en este negocio, con el objetivo de acortar los trámites. “Todas las gestiones las estamos haciendo desde la cámara. Luego, cada banco podrá contratar a nuestros asociados en base a la nómina de tasadores que nosotros conformaremos”, informó Bennazar.