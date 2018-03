Frente a competencia agresiva, LG apuesta al mix de valor y volumen

Es la estrategia para no perder protagonismo en las ventas de televisores previstas para el Mundial de Fútbol 2018. Sólo en mayo, el mercado espera ubicar 30% de las colocaciones de todo el año. Marcas chinas llegan para desplazar

De un mercado anual de televisores previsto en 3.400.000, sólo 30% de las ventas se concretará durante el mes de mayo, según proyectan las firmas tecnológicas con presencia en Argentina y en el marco del Mundial de Fútbol Rusia 2018.

En este escenario, tanto las primeras marcas en penetración de mercado como Samsung, Philips y LG dan los toques finales a sus estrategias comerciales para destacarse frente a la agresiva competencia que esperan por el ingreso de productos extranjeros provenientes de China.

“Se espera la llegada de nuevos competidores con marcas chinas, negociadas por proveedores locales como Noblex y Newsan, que en muchos casos ingresan sólo para el mundial”, apuntó a Comercio y Justicia Juan Pedro Andrade, gerente de Marketing de LG.

Con todo, el plan de LG para no quedar atrás es lanzar un mix, entre valor y unidades, apuntalado en un upgrade de calidad y tecnología. De igual forma, la competencia parece no asustarla, en tanto y en cuanto confía en consumidor local, que sigue buscando no sólo calidad y precios sino también atención.

“El consumidor respeta y valora la calidad del servicio de posventa y, al ver una marca que no tiene soporte local, no duda en ser leal a una que lo respaldo durante años anteriores. Hay que ganarse la confianza del consumidor”, consideró.

En cuanto al mercado de televisores, el directivo lo describió como “más lógico”, pues requiere de planificación y análisis para lograr rangos de inventarios que realmente interesen. “Como antes había restricciones, todo se vendía, era un mercado de oferta y demanda directa, ahora el mercado se ha sincerado y requiere de estrategias de marketing y comercialización unidas al retail”, apuntó.

En ese punto, advirtió que la apertura de importaciones no representa para LG grandes cambios, en tanto la marca produce la mayoría de su stock de televisores de alta gama en la planta de Tierra del Fuego.

Mundial que nivela

“Lo que pasa en los mundiales es que se sube el valor de los productos y entonces el mercado se nivela, por ello esperamos un crecimiento sobre todo en unidades de 49 y 50 pulgadas”, adelantó Andrade.

De ese 25% a 30% que se espera vender sólo en el mes de mayo, es decir, más de un millón de unidades, la proyección es que 15% sea de 49 y 50’’; 33%, de 40 y 43’’; 45%, de 32’’ y el resto, con tamaño superior a 55’’.

El valor alude no sólo al tamaño de la pantalla sino a la tecnología; 4K y OLED aprovechan la oportunidad mundialista para seguir nivelando.

“La tecnología 4K, o cuatro veces full hd, tiene un crecimiento global muy importante. Argentina venía por detrás por falta de contenido, pero a partir de las ampliaciones de títulos de Netflix y YouTube para visualizar con mayor resolución, los compradores de 49’’ y 50’’ en su mayoría se deciden por 4K”, graficó Andrade.

De igual modo, como únicos vendedores hasta el momento de la tecnología OLED (cada pixel del panel genera su propia luz y logra una calidad superior de la imagen), LG posiciona a su televisor 4K OLED como el producto “estrella”.

El consumidor

Fuera de lo que habitualmene se piensa, el consumidor de la tecnología OLED o 4K no necesariamente es de altos ingresos. Según lo detallado por Andrade, se ha comprobado que se trata de gente de más de 35 años, de sueldos promedios, nivel socioeconómico estable, que “degustan las mejores tecnologías”.

“Gente que ubica televisores de 85’’ en livings grandes o bien en livings pequeños, con estilo y diseño, prefieren televisores medianos con fondos de pantallas que hacen las veces de cuadros”, aclaró el gerente.

El mercado

