Farmacity invertirá 3 mil millones en 200 tiendas

Actualmente, la firma posee 300 locales en el país que reciben la visita de diez millones de personas por mes. Cuenta con más de 6.500 empleados. En Córdoba tiene 30 locales y planea una apertura antes de fin de año

Farmacity celebró sus 20 años en el país y anunció un plan de expansión que prevé una inversión de tres mil millones de pesos para los próximos cinco años, la apertura de docientas tiendas y la creación de cinco mil nuevos puestos de trabajo directos e indirectos.

Actualmente, la compañía tiene en el país 300 locales que reciben la visita de diez millones de personas por mes, y cuenta con más de 6.500 empleados, de los cuales 600 son profesionales farmacéuticos y más de mil son estudiantes de farmacia.

“Continuaremos apostando al crecimiento de la compañía y explorando nuevas plazas donde llevar nuestra propuesta de valor. La localización de estas nuevas tiendas dependerá de diversos factores y condiciones de cada lugar. Vemos un enorme potencial en Córdoba.

Recientemente, con la apertura de la farmacia de Granaderos (boulevard Los Granaderos 2411) llegamos a 300 sucursales en el país y a las en la provincia y antes de fin de año estaremos inaugurando otra tienda más”, adelantó a Comercio y Justicia Alejandro Gorodisch, presidente de Farmacity.

“A lo largo de estos veinte años nuestro objetivo siempre fue el mismo: que la gente tenga la mejor experiencia posible cuando va a una farmacia. Y creemos que en parte lo estamos logrando, ya que una encuesta que realizamos indica que 95% de nuestros clientes está satisfecho o muy satisfecho con el servicio que les brindamos”, afirmó agregó Gorodisch.

“En estos 20 años se debieron sortear muchos desafíos y todavía existen distintas barreras de ingreso para poder llegar a algunas provincias. Pese a ello, decidimos seguir invirtiendo en el país, convencidos de que nuestra propuesta de valor es muy grande”, agregó Sebastián Miranda, director general de la empresa.

Incorporación de tecnología

Con el objetivo de mejorar la atención farmacéutica e incorporar nuevos servicios, la compañía apuesta al desarrollo tecnológico.

En este sentido, recientemente se completó la modernización de la Droguería en la Ciudad de Buenos Aires y del Centro de Distribución de Ciudadela. Ambas instalaciones fueron totalmente rediseñadas con tecnología para aumentar la capacidad operativa, minimizar errores al momento de armar los pedidos y mejorar la calidad del trabajo de los colaboradores.

De esta forma, se logró un uso más eficiente del stock para poder abastecer de forma más rápida a los locales, por su constante rotación de productos.

La innovación y el desarrollo tecnológico serán los ejes que guiarán los próximos años de la compañía.

“En varios países del mundo, el uso de la tecnología en el sector farmacéutico ha permitido mejorar extraordinariamente el servicio. La empresa hoy tiene el enorme desafío de crear una cultura innovadora para que cada farmacia que abra esté un paso más adelante de lo que son los desafíos que nos demanda el futuro”, concluyó Gorodisch.

En 1997, la compañía abrió sus primeros tres locales en la ciudad de Buenos Aires y, en 2001, llegó a la provincia de Córdoba. Hoy cuenta con 236 farmacias distribuidas entre 14 provincias y la ciudad de Buenos Aires.

En dos décadas, la empresa se expandió hacia nuevos formatos: Simplicity, una tienda multimarca de productos de belleza, moda, hogar, cuidado personal y entretenimiento que ya cuenta con más de 35 locales; Get The Look, un espacio de cosmética que ya cuenta con más de 20 tiendas y Qüell, una nueva propuesta para alimentación saludable.