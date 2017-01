Referentes del sector turístico aseguran que el arribo de estas compañías generará más movimiento de visitantes y más fuentes de trabajo; otros sectores temen por la competencia desleal que puede instalarse en relación con las líneas aéreas y medios terrestres que ya operan en el país

Por Carolina Brenner – cbrenner@comercioyjusticia.info



El anuncio efectuado a fines de diciembre acerca de la posible llegada de cinco compañías de bajo costo al mercado aéreo argentino durante 2017, despertó diversas posturas al respecto.

Por un lado, los referentes del sector turístico ven esta posibilidad como una buena noticia ya que, al haber mayor conectividad, promoverá la afluencia de visitantes así como la posibilidad de incrementar las fuentes de trabajo.

Según anticipó el Ministro de Transporte de la Nación, durante la audiencia pública organizada por la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac), que ocurrió en Buenos Aires el pasado día 29, el objetivo del ingreso de estos nuevos “jugadores” al mercado es triplicar el número de pasajeros en los próximos diez años.

En el otro extremo se encuentran quienes temen por la competencia “desleal” que puedan hacer a las compañías que ya operan en el país, así como también que afecte al transporte terrestre. Entre ellos, quienes se mostraron preocupados por esta situación fueron los sindicatos aeronáuticos, que alegaron la posible precarización de las condiciones laborales y la falta de infraestructuras y de garantías de seguridad si ingresan más operadores.

“Estas (nuevas) empresas no le van a dar dinero al país y no van a generar empleo”, reflejó Marcelo Uhrich, secretario de Prensa y Difusión de la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales -con excepción de Andes- .

“El panorama aún no está tan claro. Todo lo que aporte mayor conectividad es bueno para la industria pero el tema es que esto no provoque que todos hagan dumping con las tarifas, lo que puede implicar un problema para el sector”, expresó a Comercio y Justicia José Gonzáles, presidente de la Asociación Cordobesa de Agentes de Viajes (ACAV).

“También sería importante que les exijan a estas compañías sumar rutas nuevas y conexiones entre destinos no frecuentes”, agregó Gonzáles.

En este mapa, el pasajero podrá optar por volar con tarifas más bajas pero asumir costos por diferentes servicios. “La reducción de las tarifas de las low cost puede ser de hasta 50% en relación con el resto”, reveló el referente en la materia, en tanto agregó que “el usuario deberá pagar por la comida, el equipaje y la ubicación, entre otros servicios”.

Córdoba, el hub elegido

Las compañías interesadas en solicitar rutas de cabotaje e internacionales para comenzar a operar en Argentina durante 2017 son American Jet, Alas del Sur, Avian Líneas Aéreas, FlyBondi y Andes Líneas Aéreas. También permanecen a la espera otras, como Norwegian Air Shuttle, que han mostrado interés pero cuyas situaciones aún no se examinaron en estas primeras audiencias.

Vale destacar que tres de estas aerolíneas apuntan a instalar su hub o centro de distribución en Córdoba: Andes Líneas Aéreas, FlyBondi Líneas Aéreas y Alas del Sur.

La primera -Andes, oriunda de Salta-, la única que ya cuenta con operaciones regulares en el país, inició a mediados de diciembre su vuelo directo entre Córdoba y Buenos Aires con una tarifa reducida respecto al resto de la oferta. En una primera etapa, Andes planea unir distintos destinos del interior del país con la Capital Federal, en tanto que proyecta a largo plazo sumar vuelos desde el aeropuerto Ambrosio Taravella a otras provincias.

“Para una segunda etapa planeamos instalar en Córdoba un hub de distribución, que era de alguna manera el sentido de ser de lo que históricamente tuvo la aviación en Argentina”, reveló a este matutino Bernardo Racedo Aragón, director de Relaciones Internacionales de Andes Líneas Aéreas.

“Apuntamos al crecimiento de la actividad de la industria aerocomercial. No queremos sacarles pasajeros a otras compañías si no apostamos a un cambio de cultura, que la gente que viaja en colectivo también lo pueda hacer por esta vía”, concluyó Racedo Aragón.