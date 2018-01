El crédito marca el ritmo del sector inmobiliario

El programa ProCreAr y el financiamiento por medio de UVA fueron los principales reactivadores de las ventas del mercado. Se espera un crecimiento mayor, acompañado por el acomodamiento de los precios, la baja de la inflación y la mayor penetración de los préstamos

Los corredores inmobiliarios aseguraron que 2017 fue “muy positivo” para el sector, principalmente por el éxito que tuvo el blanqueo de capitales lanzado por el Gobierno y la reactivación de la demanda de créditos.

El reflotamiento del ProCreAr y el financiamiento mediante la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) han sido los principales motores de crecimiento, motivo por el cual se espera que durante este año la actividad sea aún mayor.

“Ha sido un año provechoso para el sector, ha habido una reactivación económica que ha provocado un incremento en las ventas inmobiliarias de manera importante”, explicó a Comercio y Justicia el presidente del Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de Córdoba (CPCPI), Leonardo Frankenberg.

Por su parte, el director de RG Montes Real Estate de Buenos Aires, Tomás Seeber, indicó que “fue un año bisagra” en el sector, y destacó que “hubo una notable mejora movilizada por una demanda retenida que no tomaba decisiones por incertidumbre política, el fin del ‘cepo’ cambiario y la llegada del crédito hipotecario, que hizo que muchos inquilinos empezaran cristalizar sus ambiciones de ser propietarios”.

Y sostuvo Seeber: “Esperamos que 2018 se presente aún mejor. El crédito va a terminar de asentarse, con mejoras en los tiempos de otorgamiento, se va a volcar al mercado del desarrollo, promoviendo así una ampliación de la oferta de unidades y favoreciendo que los desarrolladores se animen a barrios no tradicionales y desfavorecidos”.

En ese sentido, Frankenberg coincidió en que durante este año el crédito va a seguir extendiéndose y llegar a sectores de la población que por su nivel de ingresos o por los valores de los inmuebles aún no puede acceder.

“El crédito hoy está funcionando más en capital que en el interior, pero esto se irá revirtiendo en 2018 ya que los importes se irán ajustando”, añadió. Por su parte, el gerente General de Argencons, de Buenos Aires, Carlos Spina, afirmó que “fue un año muy positivo durante el cual se pudo concretar un fondo de inversión”, al tiempo que recordó el lanzamiento del Distrito Quartier Puerto Retiro, que ya lleva 30% suscripto en las primeras dos semanas.

“El año 2018 continuará incorporando la demanda a blanqueadores y tomadores de crédito. Ambos robustecerán un mercado creciente en precio y, esperemos, en cantidad”, estimó Spina.

Industria positiva

A su vez, el director Ejecutivo del Grupo Portland, Gustavo Menayed, indicó que “el mercado inmobiliario fue gestando durante 2017 los frutos que verá a mediados del 2018”, y sostuvo que “bajo el nuevo panorama crediticio del país y ante la reforma tributaria, la industria se muestra positiva y los desarrolladores empezamos a ver un crecimiento sostenido”.

Afirmó Menayed: “Para el año próximo es muy importante que los bancos continúen entregando créditos y solventen la asignatura pendiente con los desarrolladores, quienes vamos a poder ampliar la oferta y atender a las demandas del sector”.

Ya el director del Grupo Fraher, también de Buenos Aires, Marcelo Franco, evaluó que el año “fue muy positivo porque se cumplieron los objetivos trazados por la empresa”, al tiempo que recordó que ésta invirtió “un poco más de US$8 millones” en compra de inmuebles y desarrollos inmobiliarios.

“Para este año tenemos en proyecto el desarrollo de edificios de oficinas y de viviendas en propiedad horizontal. Y vamos a llevar adelante inversiones por US$20 millones”, destacó Franco.

El director Ejecutivo de Vitrium Capital, Federico Gagliardo, aseguró que “fue un excelente año en el cual el mercado inmobiliario comenzó a reactivarse, al punto que han crecido 15% en dólares en comparación con el 2016”.

Y afirmó Gagliardo: “Esperamos que el proceso de crecimiento continúe progresivamente. A medida que los precios relativos se acomoden, baje la inflación y los créditos hipotecarios tengan mayor penetración, el mercado va a crecer mucho”.

A su turno, el director de Predial, Gabriel Brodsky, aseguró que “2017 fue bueno”, aunque destacó que Argentina sigue todavía en un período de transición y la economía no está creciendo lo esperado”.

Subrayó que “pese a la merma en la demanda de nuevos emprendimientos, se continúa apostando en virtud de una demanda más fuerte”.

Alberto Fernández Prieto, presidente de la firma que lleva su nombre, afirmó que “fue un año de consolidación de las actividades donde se han regularizado las obras en curso”.

“Las expectativas para 2018 son muy importantes dado que las reformas impositivas y la aparición del crédito para la construcción son un factor determinante. Es muy importante el accionar del Gobierno en el control de los gremios desbandados (sic) y las acciones para terminar con la ‘industria del juicio”, remarcó Fernández Prieto.