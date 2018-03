Diquecito lanzó programa inédito mediante estudios de ADN

Por Carolina Brenner - cbrenner@comercioyjusticia.info

Clínica Diquecito lanzó ADN – Medicina de Precisión, un programa integral inédito en la región y desarrollado por la institución médica que tiene como objetivo trabajar preventivamente en la salud de cada persona, sumando a los métodos de diagnóstico y tratamiento actualmente utilizados la precisión de las determinaciones genéticas.

“A través de este tratamiento y en el marco de la predisposición a ciertas enfermedades, ayudaremos a los pacientes a prevenir el desarrollo y manifestación de dichas afecciones ya sea aportando o eliminando nutrientes específicos a su alimentación”, explicó Rubén Salcedo, director Médico de la institución.

La novedosa herramienta, que sirve para mantener una mejor calidad de vida minimizando el riesgo de aparición de patologías evitables, demanda 14 días de internación y tiene un valor de $97.400 por persona.

“Si uno lo ve como una inversión de una sola vez que le va a dar pautas para toda la vida, no es un costo tan elevado. Incluso es muy similar a unas vacaciones fuera del país”, destacó a Comercio y Justicia Andrés Hussey, presidente de Cínica Diquecito.

“Desde que se gestó la idea pasaron cuatro años y en los últimos dos trabajamos intensamente en este proyecto. Hoy estamos en un punto bisagra de la historia del Diquecito y estoy seguro de que nos va a ir muy bien. Es adonde va la medicina y nosotros somos una institución precursora”, agregó Hussey.

El programa está especialmente indicado para personas con riesgo de patologías vinculadas al endotelio vascular que, hasta hoy, era evaluado desde la clínica a partir de los antecedentes familiares de eventos cardiovasculares o de accidentes cerebro vasculares, y las afecciones asociadas como colesterol elevado, obesidad, dislipidemias, y diabetes. A partir de ahora, por medio del programa ADN Medicina de Precisión se podrá intervenir al paciente con la máxima precisión ofreciendo un abordaje personalizado basado en la micronutrición.

“Todo el conocimiento de más de siete décadas de nuestra clínica ha sido volcado a esta revolucionaria propuesta, enfocándonos en la máxima personalización de los tratamientos, valiéndonos para ello de nuevas herramientas antes inexistentes que nos permiten conocer el detalle de la programación genética de cada persona. Por lo tanto, las estrategias de nuestra Clínica se enfocarán ahora específicamente en cada individuo personalizando el tratamiento como un camino para demorar, prevenir o incluso revertir la aparición de ciertas patologías.” explicó la gerente General de Clínica Diquecito, Priscila Busse Grawitz.

“Estamos viviendo en la era de la personalización, de los productos a medida, a la carta, y la salud no está exenta de esto. Si bien a lo largo de nuestra historia siempre nos caracterizamos por lo personalizado de nuestros programas, ahora iremos aún más profundo, adelantándonos a las enfermedades antes de que éstas ocurran”, agregó Busse Grawitz.

Más allá del diagnóstico

Si bien existe en algunos centros muy especializados del país y del mundo la posibilidad de realizarse estudios genéticos, hasta el momento sólo se ha desarrollado la fase de diagnóstico y es poco lo que se hace para ayudar a la persona a saber qué hacer con esa información.

A partir de esta necesidad, la entidad médica desarrolló esta herramienta para que desde un enfoque transdisciplinario se puedan plasmar los resultados en una propuesta de cambios de hábitos y nutrición finamente sintonizada al ADN de la persona.

En este caso, la clínica de La Calera cuenta con las herramientas necesarias para trabajar sobre esta información de precisión y convertirla en pautas concretas de alimentación y de estilo de vida saludable para esa persona.

“A modo de ejemplo, destacamos que sólo 25% de las personas que sufren de hipertensión responden a dietas hiposódicas (bajas en sal de mesa) mientras que el otro 75% no lo hace. Desde la clínica tradicional no teníamos alternativas para ajustar estas indicaciones ya que no contábamos con toda la información genética del paciente. Esto hoy sí se puede conocer y al existir causas hereditarias podemos trabajar con información precisa junto a la persona”, agregó Salcedo.

“Nuestros genes nos hacen diferentes, en nuestra fisonomía pero también en toda nuestra biología. Y esto contribuye a que respondamos de distintas maneras a los nutrientes que ingerimos y afectando la expresión de esta información. De allí que necesitemos ser tratados de forma individualizada en términos del cuidado de nuestra salud”, remarcó la Daniela Defagó, docente universitaria y especialista en epidemiología genética formada en el exterior.