Día de la Madre: reservas de 50% en restaurantes

Las mayoría de los espacios gastronómicos de la ciudad de Córdoba ofrece menúes especiales, obsequios y espectáculos para agasajar a las mamás y tentar a los comensales. Las propuestas parten de $300 por persona, aproximadamente

Cada vez son más los grupos familiares que optan por celebrar el Día de la Madre con un almuerzo o cena en un restaurante.

A partir de esta tendencia, la mayoría de los espacios gastronómicos diseñan menús especiales, promociones, obsequios y espectáculos para tentar a las comensales agasajadas.

Los precios oscilan entre $300 y $500 por persona, según el lugar y el menú.

“A la fecha, el promedio de reserva en los restaurantes de la ciudad de Córdoba es de 47%”, adelantó a Comercio y Justicia Fernando Faraco, director de la Asociación Empresaria Gastronómica Hotelera de Córdoba.

“Seguramente este porcentaje se irá incrementando con las horas y la expectativa es superar la cantidad de mesas del año pasado”, agregó Faraco.

“Lo que si está claro, es que es una tendencia que crece año a año. A la vez que es una buena oportunidad para los comercios de captar clientes y recaudar un poco más”, señaló el empresario, quien volvió a hacer hincapié en el difícil momento que vive la actividad, impactada por los altos costos de los servicios y gastos fijos, entre otros factores.

Por otro lado, el directivo destacó que es una fecha “en la que la mayoría de las familias prefiere quedarse en su lugar de origen y no viajar, pese a que coincide con el fin de semana largo, por lo cual no se espera un importante flujo de turismo durante los próximos días”.

De todo un poco

Dentro de las propuestas que se ofrecen en la ciudad, se destaca la del Bistró del Poeta del Holiday Inn, que propone un menú especial con entrada, plato principal y un buffet de postres con bebida sin alcohol, para el mediodía del domingo próximo. El precio del menú es de $495 por adulto y $235 para los menores de 12 años.

“Desde ayer tenemos completo 100% nuestra capacidad de 116 cubiertos. La mayoría son familias de entre cuatro y diez personas”, comentó Raúl Eyz Aguirre, maître del restó.

Por su parte, los locales de SushiClub ofrecen una promoción exclusiva para el día 15. La acción consiste en que todas las madres que integren mesas de cuatro o más personas, comerán sin cargo.

El descuento máximo será de 25%. Además, se ofrecerá una copa de espumante a cada integrante de la mesa. Esta acción -que estará disponible en los locales de Cerro de Las Rosas, Nueva Córdoba y Villa Allende- será combinable únicamente con Galicia Eminent y Armalo Como Quieras. No es acumulable con otras promociones o descuentos o menús vigentes y excluye delivery y take away.

Para el sábado 14, el restaurante Hotel de la Cañada ofrece dos propuestas gastronómicas. Por la tarde, entre las 17 y las 20, se ofrecerá una alternativa para degustar variedades de té en hebras, combinado con masas dulces y sándwiches de pan casero elaborados artesanalmente.

Por la noche, la propuesta se completará con una cena especial preparada por el chef Guillermo Blanc Triulzi. La entrada estará compuesta por fiambres de cerdo caseros, acompañados de chutney de peras y manzanas.

Habrá cuatro opciones de plato principal, entre ellos lomito de atún con crema esmeralda y papas rústicas: solomillo de cerdo cocido en barbacoa, con vegetales al wok y puré de batatas y miel; de postre isla flotante con salsa inglesa y frutas de estación; y para finalizar, una copa de espumante de la Bodega Santa Julia. Acompañarán la cena el dúo musical Samuel Ávila y Sofía. Además, habrá un menú infantil.

Finalmente y bajo la temática “Mamá es una reina”, la cadena de restaurantes Junior B propone a las madres participar a través de su web por premios varios que se sortearán el próximo día 16 y contemplan indumentaria y sets de belleza.

Además, durante toda la semana, a través de Facebook e Instagram se suman consignas por cenas para dos personas. También para quienes decidan ir a festejar este día a cualquier local de la cadena gastronómica, el domingo 15 se les obsequiará un postre a todas las madres (almuerzo o cena) y un vale para que disfrute de otra comida antes de finalizar el mes. La propuesta estará disponible en los más de 20 locales que posee la cadena.