Siete de cada diez cabañas, departamentos y casas de verano de los principales destinos turísticos del país aceptan mascotas. En hoteles es más restrictivo que los aceptan pero ya hay 600 en Argentina

Ea oferta de hospedajes pet-friendly -o aptos para mascotas- creció 30% en Argentina, según lo reveló el sitio AlquilerArgentina.com. Así, siete de cada diez cabañas, departamentos y casas de verano del país ya las aceptan. En hoteles, aseguran que es más restrictivo todavía pero ya suman 600.

Argentina es el país con más mascotas por habitante del mundo. Mientras que la mitad de la población global tiene al menos un animal doméstico por hogar (56%), en Argentina, 80% de los ciudadanos declaró tener al menos una mascota: 66% perros, según un estudio difundido por Gfk Group a mediados de este año.

En este marco, saber qué hacer con las mascotas cuando llegan las vacaciones es un problema para los turistas de todo el mundo pero principalmente para los argentinos. Se sabe que los gatos son más independientes; el problema son los perros.

Cada vez más son, las personas que deciden llevar sus mascotas a sus vacaciones y año tras año la industria del turismo ha empezado a adaptarse a esta tendencia.

Ya sea por marketing o por una oferta genuina, el año pasado se inauguró en Mar del Plata la primera playa canina. El balneario Yes! cuenta con espacios exclusivos para perros, servicio de cuidadores, dispensadores de bolsas y palas, y están a punto de inaugurar una pileta especial. En lo que respecta a los hospedajes, en general las casas de veraneo y cabañas son más pet-friendly que los hoteles, por cuestión de comodidad y porque los huéspedes no comparten espacios con otros desconocidos. Ninguna de las casas de veraneo cobra un cargo adicional por la admisión de mascotas.

En el portal Booking.com, en hoteles disponibles para la primera quincena de enero en Mar del Plata que acepten mascotas sólo hay 15 opciones disponibles, entre las que se encuentra el Hotel Sheraton, algunos hoteles de dos estrellas y el resto es cabaña. En Buenos Aires, el Palacio Duhau Park Hyatt tiene un programa llamado VIP Program (Very Important Pets), que ofrece estadía de lujo para las mascotas, con un menú específico, servicio de peluquería, servicio de paseo en la ciudad, etcétera.

El Four Season también acepta mascotas de hasta 7 kilos y ofrece un servicio de niñera para perros.

En cuanto al traslado de las mascotas, en Argentina, El Servicio Nacional de Sanidad Animal (Senasa) establece que siempre que una persona decida irse de vacaciones con su mascota, incluso si viaja en auto particular, debe llevar el certificado de vacunación antirrábica. En los colectivos de larga distancia no están permitidas por una disposición de la Comisión Nacional de Transporte. Y en los aviones, depende de cada compañía y/o de legislaciones de cada país. En Argentina, a partir del 15 de enero de 2015, Aerolíneas Argentinas admitió que los pasajeros viajen con perros y gatos pequeños. Tiene un costo que va de de $400 a $1.800 más IVA según el destino de cabotaje, o US$200 a 400 euros para vuelos internacionales.