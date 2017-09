Córdoba se prepara para convertirse en un “hub del e-commerce”

Aunque la facturación aumenta a razón de 20% por año y la actividad más de 57% en el país, en Córdoba aún la oferta es escasa en relación con la demanda. Más de 4.500 millones de pesos migran hacia el Gran Buenos Aires por falta de comerciantes locales que suban sus productos a la web. El sector apuesta a los acuerdos con las empresas logísticas relativos a los vuelos de bajo costo, que podrían acortar de cinco a un día la llegada del producto desde Córdoba a Buenos Aires. Además, se sumará formación y capacitación para que los comerciantes comiencen a confiar en este canal para incrementar sus ventas. Para incentivar habrá créditos a tasas bajas

Por Laura Pantoja – lpantoja@comercioyjusticia.info

El comercio electrónico crece sostenidamente en el país. No obstante, en Córdoba la oferta aún se ve disminuida por falta de conciencia, escasez de confianza y falta de una red logística rápida y confiable. Aún así, el sector apuesta a convertir a Córdoba en un “hub del e-commerce” a partir de los vuelos de bajo costo (low cost), los beneficios para el comercio electrónico en materia de créditos y la capacitación para fomentar la oferta y profesionalizar al comerciante.

Según recordó Guillermo Montenegro, presidente de la Cámara Mediterránea de Comercio Electrónico (Camece), más de 4.500 millones de pesos al año pierde Córdoba por no ofertar productos a través del mercado electrónico.

“Córdoba aporta 10% al PBI nacional, sin embargo el comercio electrónico representa 12,5% de la demanda y sólo 8% de la oferta. Es decir, la diferencia de 4% se está yendo a otra parte, son más de 4.500 millones de pesos que se van de manos de nuestros comerciantes y los facturan otros de Buenos Aires y Gran Buenos Aires”, explicó.

Amplió el directivo: “Vemos claramente que los comerciantes están agobiados por los impuestos, las cargas laborales, los juicios, y se cree que la baja de ventas es por la crisis y no creo que sea sólo eso sino que la gente está cambiando el hábito y está comprando de manera digital. Y desde luego, si no se oferta desde acá, esa falta es satisfecha principalmente por Buenos Aires”.

Vuelos de bajo costo

En ese sentido, la cámara considera que un “momento bisagra” para la oferta electrónica de Córdoba será el posicionamiento de la ciudad y de la provincia como hub logístico de comercio electrónico, a raíz de los acuerdos de los vuelos low cost con las empresas logísticas.

“Las low costs están cerrando convenios con los operadores logísticos para que destinen espacios en sus bodegas. Esto será un cambio muy importante porque permitirá a la oferta poner productos cordobeses en Buenos Aires en 24 u 48 horas en lugar de hacerlo en cinco días”, adelantó Montenegro.

“Córdoba tiene las características indispensables para convertirse en un hub de ecommerce, por su condición geopolítica”, graficó.

Por otra parte, se espera, según adelantó, que las empresas de logística traigan también su “sorter”, es decir, que puedan pesar y medir sus paquetes, lo que permitiría acelerar los procesos que hoy se desarrollan mediante declaración jurada de peso.

Otra acción que colaborará en el fomento de la venta electrónica es la concienciación del comerciante y la profesionalización del sector.

Para ello, la cámara ya ha gestionado diplomaturas en Community Management.

En el marco del Foro de Comercio Electrónico celebrado la semana pasada durante la Semana TIC, la Camece presentó la escuela de negocios, por medio de la cual se lanzarán cursos cortos para comerciantes y profesionales del comercio electrónico. Temáticas como social media, logística, redes sociales -entre otras- serán las que se dictarán.

Primer semestre

En el primer semestre se concretaron ventas on line por casi 59 mil millones de pesos, 20 por ciento más que en igual lapso de 2016, según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (Cace).

Durante 2016, esta actividad creció 57 por ciento, siendo el volumen de ventas cada vez mayor, por lo que la base de comparación será más alta cada año.

En el marco de la Semana TIC, la cámara presentó las estadísticas del monitor semestral, en la que se destaca -además- el aumento de la desconfianza del comprador online en depositar sus datos en la web.

Dentro de las razones por las que la gente no elige comprar por Internet (14%), se ha duplicado el porcentaje de resistencia a brindar datos personales en la web, por seguridad, respecto a igual semestre del año anterior.

“Esto es producto de los ataques cibernéticos ocurridos este último tiempo a causa de los ransomware sobre las plataformas; aunque la desconfianza ha subido cuatro puntos, en términos generales, los compradores online siguen apostando”, afirmó Montenegro, quien también es CEO de Top Digital, consultora especializada en comercio electrónico, marketing digital y redes sociales. (Ver cuadro Desventajas compras Ooline).

Otro dato importante explicado por Montenegro es que los cordobeses -que generan entre 10 y 12 por ciento del consumo en el e-commerce nacional- compran a 32.633 comercios del país, de los cuales sólo 10 por ciento tiene alguna inscripción fiscal, según indican datos de la Provincia.

Una compra recurrente es un cliente

La tendencia es que las compras online se vuelven recurrentes, el que compra vuelve a comprar, y en ese caso ya “no es una compra”: es un cliente.

El estudio indicó un aumento considerable de usuarios conectados de forma permanente y mayor cantidad de compradores frecuentes.

Esto se traduce en que -a escala nacional- creció la base de compradores, el volumen aumentó 17% y 30% en facturación, al tiempo que la cantidad de órdenes de compra se incrementaron 20%, apuntó Montenegro.

Por su parte, el informe de Camece indica que hay 54% de compradores frecuentes (Ver cuadro Frecuencia de compra online)

Más caros

Otro factor importante es que ha aumentado el valor del ticket promedio, significativamente en algunos rubros, lo que quiere decir que la gente “está comprando productos más caros y que hay nuevo articulado que se suma al online, canal que antes no había sido utilizado”, según entendió Montenegro.

Los rubros que más aumentaron son tecnología e indumentaria. “Las compras digitales son más económicas que las físicas cuando se trata de ofertas o se evitan costos de traslados o estacionamiento, entonces la gente se anima a comprar productos de valores más elevados ”, apuntó.

El ticket promedio de tecnología ascendió a 8.000 pesos, mientras que el de turismo, lo hizo a 16 mil pesos. (Ver cuadro Ticket promedio por rubro).

Otro punto a destacar es que se incrementó la compra con tarjeta de crédito y bajó 4 puntos la compra en efectivo. Seis de cada diez compradores eligieron pagar con plásticos (Ver cuadro Medio de pago)

En cuanto a los dispositivos mayormente utilizados, el celular superó la PC de escritorio para compras online, acercándose a la notebook que -por el momento- sigue siendo el dispositivo más usado. (Ver cuadro Dispositivos más utilizados para compra online)

Más beneficios para aumentar la oferta

En el marco del encuentro realizado, el secretario de Comercio de la Provincia, Víctor Lutri, anunció dos líneas de crédito de la Provincia para proyectos de e-commerce a tasas bajas.

Los préstamos los otorgará el Banco de Córdoba (Bancor) y el monto dependerá de la calificación de cada negocio.

La primera línea será para financiar la adquisición de software para la creación de canales de venta on line. En tanto, una parte estará destinada a la tecnológica encargada de desarrollar el programa.

La tasa será de 9 a 12,5 por ciento, según el plazo de devolución, y habrá una oficina especial en la Secretaría de Comercio provincial para preparar las carpetas.

La segunda línea es para adquisición de bienes de capital e instalaciones, sobre lo cual se financiará 80 por ciento del proyecto y 20 por ciento del capital.

Esta línea que ofrecerá Bancor tendrá una tasa de 17 por ciento y se podrán descontar cheques hasta 180 días.

Lutri destacó que estas líneas de crédito están enmarcadas en el e-Sifcos, un programa que forma parte del Sistema de Información para el Fortalecimiento Comercial y de Servicios (Sifcos), en el que la Provincia tiene inscriptas más de 94 mil empresas, 80 por ciento del parque empresarial cordobés.