CorbisStudio disminuye 30% los costos de las obras

Esta empresa cordobesa con experiencia en el mercado internacional apuesta a la construcción

local con soluciones BIM, un sistema de modelado de información para edificación que promete una coordinación inteligente y en 3D de los proyectos para evitar errores, pérdidas y desperdicios

CorbisStudio, empresa cordobesa especializada en proyectos ejecutivos, prototipos digitales y coordinación técnica, incorpora al mercado argentino su experiencia y know how en soluciones BIM (Building Information Modeling o modelado de información para la edificación), un modelo inteligente de visualización y coordinación de proyectos que ofrece como principal ventaja al cliente un ahorro de hasta 30% en los costos de obra.

“Los próximos años traerán nuevas oportunidades de desarrollos de envergadura en Argentina. De la mano de proyectos de mayor tamaño, existe una creciente necesidad de desarrollar proyectos ejecutivos capaces de coordinar todas las ingenierías, de producir legajos previos a la construcción y de optimizar al máximo la gestión del proyecto. Vemos un mayor interés en el mercado por los servicios que ofrecemos como estudio con orientación netamente técnica y tecnológica”, fundamentó el CEO de CorbisStudio, Martín Amengual.

Ahorro

La empresa ha adquirido experiencia por más de15 años en el mercado internacional, en el que las soluciones BIM han sido adoptadas por grandes corporaciones para coordinar obras de alto impacto.

A raíz de esa trayectoria, decide apostar al mercado nacional ofreciendo como principal ventaja al cliente vinculado con la construcción la posibilidad de ahorro y la gestión inteligente de sus proyectos.

De acuerdo con estadísticas oficiales, BIM promete un ahorro promedio de entre 20% y 30% de los costos de la obra y una reducción de 20% de los tiempos. A su vez, disminuye hasta 40% los costos de mantenimiento/posventa del edificio.

BIM es una metodología de trabajo colaborativa que permite crear y gestionar un proyecto de construcción. Centraliza la información en un modelo de información digital, que facilita el intercambio y la interoperabilidad, eliminando gran parte de los errores por mala coordinación, omisiones, pérdidas de tiempo y desperdicios. “BIM consiste en construir virtualmente un proyecto arquitectónico a partir del modelado en tres dimensiones, de sus elementos más críticos e importantes. Este modelo computacional es un prototipo digital que permite estudiarlo y desarrollarlo como si fuera un prototipo físico ”, explicó Amengual.

Duplicar plantel

Para lograr el objetivo de expandir BIM en el mercado nacional, la empresa fortalecerá las relaciones clave con desarrollistas y constructoras argentinas, que valoran el armado del proyecto ejecutivo para optimizar tiempos, recursos y resultados.

Por otra parte, para apalancar el crecimiento, duplicará su plantel de profesionales: lo elevará a cien, para responder a la atención del mercado local como para continuar con su servicio a los grandes estudios de arquitectura, desarrollistas y constructores del mercado internacional.

De igual modo, la empresa no sólo apuntará a dar servicios a los proyectos de alta envergadura sino también a adecuar la tecnología BIM como un servicio que pueda dar respuesta a la comunidad en general.

“Nuestro expertise es aplicable a proyectos de cualquier escala, desde una cada residencial hasta un gran hospital. Queremos también hacer llegar la tecnología y proceso BIM a toda la comunidad, para que el impacto sea masivo y la mejora contundente”, apuntó.

Contexto

La empresa se actualiza al momento, marcado por una paulatina evolución de la industria de la construcción, apalancada principalmente por la gran expectativa que generan los créditos hipotecarios.

“Hay mucha expectativa con el lanzamiento de los créditos, de a poco se va asentando el polvo y se va encontrando la veta. El Estado no tiene gimnasia para entregar créditos y la gente no tiene experiencia tomándolos, y si bien se tardará tiempo en romper la inercia, no hay dudas que las condiciones están. El contexto político ayuda y el internacional es favorable pero aún no llega el impacto”, opinó Amengual.