Con los autos eléctricos Ford redobla su apuesta

Invertirá 11.000 millones de dólares en los próximos cinco años para contar con 40 unidades a

escala mundial. General Motors y Volkswagen ya han reforzado planes en el mismo sentido. En el país, con Renault y la china Baic aparecerán los primeros modelos 100% a propulsión eléctrica

La empresa Ford Motor Company (FMC) anunció que aumentará su inversión en vehículos eléctricos a 11.000 millones de dólares en los próximos cinco años, con la previsión de contar con 40 unidades en esa línea.

El presidente Ejecutivo de la empresa, Bill Ford, anticipó en la exposición Auto Show Detroit, Estados Unidos, que el foco puede estar centrado en convertir en eléctricos algunos de los modelos ya existentes, aunque no nombró alguno específicamente.

En este punto, Ford destacó que la compañía planifica tener 40 vehículos híbridos y totalmente eléctricos en 2022, según informó la cadena BBC.

El anuncio se produce cuando los países de todo el mundo ejercen más presión sobre este tipo de compañías para controlar las emisiones de carbono.

“Todos estamos en este escenario y eligiendo nuestros vehículos principales, nuestros autos emblemáticos, para convertirlos en eléctricos”, sostuvo Ford.”Si queremos tener éxito, hay que hacerlo con los modelos que ya son populares”, agregó.

General Motors (GM), Toyota y Volkswagen (VW) ya anticiparon sus ambiciosos planes para ofrecer más vehículos eléctricos.

El año pasado, el mayor fabricante de autos de Estados Unidos, GM, anunció que iba a agregar 20 nuevos vehículos con batería eléctrica para 2023.

VW, en tanto, anticipó en noviembre pasado que iba a invertir 40.000 millones de dólares en autos eléctricos, conducción autónoma y nuevos servicios de movilidad hacia fines de 2022, lo que duplica su compromiso anterior.

En Argentina

En el país ya son varias las automotrices que anunciaron la llegada de sus primeros modelos de propulsión 100% eléctrica.

Por un lado está Renault, que en marzo entregará la primera unidad patentada del Kangoo ZE, al mismo tiempo que anunciará cuál será su estrategia de movilidad eléctrica para el mercado, con el Zoe y el Twizy como modelos referentes.

Por otro lado, la marca china BAIC -que recientemente comenzó sus operaciones comerciales en el país- ya exhibe en su showroom del barrio porteño de Núñez (Av. Libertador y Arias) el EX260, un hatchback compacto con look off road, que costará 40.400 dólares, cuya preventa se lanzará próximamente.

El EX260 está equipado con un motor eléctrico que entrega una potencia de 72 caballos de fuerza, que le permiten alcanzar una velocidad máxima de 125 km/h. Además, cuenta con una batería de 38 Kw/h que le da una autonomía de 250 kilómetros.

Un dato importante es que el tiempo de carga de la batería es de seis horas y se puede realizar en cualquier tomacorrientes hogareño (220V), mientras que en una estación de carga rápida como las que se instalarán bastan 30 minutos para reponer 80% de la capacidad de la batería (hoy, sólo YPF cuenta con dos surtidores de carga, en el barrio porteño de Palermo).

Cargadores instalados

Por otra parte, Edesur anunció la puesta en marcha del primer cargador operativo para autos eléctricos del país, tras lo cual VW informó que ya tiene el suyo funcionando en Argentina, más precisamente en la fábrica bonaerense de General Pacheco.

Mientras que Edesur carga su Renault Kangoo ZE 100% eléctrica, la marca alemana lo usa internamente para llenar las baterías de un modelo que no es completamente eléctrico sino híbrido-enchufable: el Golf GTE.

Según informó, demora dos horas en completar la carga y le permite moverse exclusivamente a electricidad durante 50 kilómetros a una velocidad máxima de 130 km/h. Después, o si se lo exige, empalma el propulsor naftero.

El Golf GTE está confirmado para el mercado local. Su arribo a los concesionarios será durante la primera mitad de 2018. Será rival del otro híbrido -aunque no enchufable- que rueda por las calles locales, el Toyota Prius.

La versión completamente eléctrica del modelo se llama e-Golf, y si bien en 2016 se anunció para el “corto y mediano plazo”, por el momento no tiene una fecha oficial de lanzamiento.