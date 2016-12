Los responsables del Grupo Canter afirman que la gestión eficiente de la inversión en infraestructura ecosustentable permite que el comprador pague un precio menor por metro cuadrado en relación con el de un edificio tradicional

Fuera de lo que piensa cualquier comprador de inmuebles, adquirir un departamento ecosustentable no necesariamente es más caro que comprar otro que no lo es.

Así lo reveló a Comercio y Justicia José Luis Acevedo, director de Grupo Canter, quien recientemente presentó Chateau Harmonie, condominio de cinco edificios ecosustentables ubicados en barrio Chateau Carreras.

“Para el año que viene se van a presentar cuatro condominios en la zona norte: tres de construcción tradicional y el nuestro. Los primeros, a un precio de venta por metro cuadrado de 35 mil pesos, mientras que en Chateau Carreras el metro es de 26 mil pesos”, precisó.

“El mayor costo de construir en forma sustentable no necesariamente lo tiene que pagar el consumidor, hay formas de recortar y no en la reducción de prestaciones sino mediante una mayor eficiencia en la gestión. Como ejemplo, nosotros nos hacemos cargo del proyecto arquitectónico, contamos con nuestra propia fábrica de muebles, entre otros”, aclaró.

El complejo tendrá 266 departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, que se desplegarán en un predio de 21.400 m2 a metros de la avenida Ramón J. Carcano, sobre la calle Calandria.

La sustentabilidad, que suma calidad de vida a las personas y beneficios al medioambiente, comienza por sus fachadas, que están trabajadas con un sistema que permite aislación de entorno, tanto térmica como acústica. “DVH y hormigón celular curado en autoclave son los responsables de esta aislación”, indicó Acevedo.

También contará con terrazas verdes en las cinco torres, iluminación natural por medio de difusores y tecnología led de respaldo, calentamiento solar para el agua sanitaria y calefacción inteligente centralizada por torre. Otras de las medidas de construcción a adoptar es el uso del suelo como “termalizador” del aire, climatización de piscina por luz solar y recolección de lluvia para agua de riego.

Los resultados permitirán disminuir 60% el consumo de recursos energéticos. Para su análisis, la empresa desarrollista contrató a Nova Vektors, consultora especializada en el cálculo de ahorro energético de medidas de ecosustentabilidad aplicada a edificios.

“Para el diseño, el estudio de arquitectura de Grupo Canter, liderado en este proyecto por el arquitecto Gonzalo Cáceres, analizó numerosos emprendimientos similares tanto en la ciudad como en el mundo, logrando así un proyecto eficiente que maximice la utilización de cada metro cuadrado del predio”, aclaró el presidente de Grupo Canter.