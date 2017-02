La marca internacional de equipos para la minería, industria y actividad vial trazará alianza con proveedores e instituciones locales para aumentar la fabricación de productos. En Córdoba estima crecer más de 20%

Caterpillar, marca de equipos para minería, industrias, excavaciones, trabajos viales y forestales, crecerá más de 20% este año en Córdoba y reforzará el proceso de sustitución de importaciones en el país, ampliando alianzas con proveedores locales.

La empresa mundial fabricante de maquinaria pesada, excavadoras, retroexcavadoras, motoniveladoras y minicargadoras aumentó sus ventas 20% el año pasado en la provincia, con base en la venta de maquinaria y la reparación de motores y generadores.

Para este año, la compañía espera superar esa marca en virtud de la gran cantidad de obras públicas anunciadas para la provincia de Córdoba, según confiaron fuentes de la empresa a Comercio y Justicia.

La firma tiene presencia en el país a través de Finning Argentina, encargada de distribuir y dar soporte a los bienes de capital de Caterpillar (CAT).

En Córdoba cuenta con una planta propia de casi una hectárea, ubicada en Av. de Circunvalación y Agustín Tosco al 5000. También suma talleres certificados por CAT con tecnología de última generación con el objetivo de dar soporte local.

“Como parte de la estrategia de crecimiento para este año, la empresa reforzará los planes de capacitación del personal técnico con el fin de dar un mejor servicio en Córdoba”, adelantó el vocero.

Sustitución y proveedores locales

Esto forma parte del plan global de crecimiento de la empresa y se pondrá acento en los sectores oil&gas, minero, construcción, energía y forestal; priorizando un enfoque de sustituciones con el desarrollo de productos nacionales adaptados a las necesidades de los usuarios de equipos CAT en Argentina.

La empresa trabajará de manera conjunta con distintas instituciones, para desarrollar proveedores locales que puedan satisfacer las necesidades de los clientes y agregar valor local a los servicios.

En este sentido, el plan contempla la recuperación de componentes menores y nuevos desarrollos en conjunto con proveedores nacionales, trabajo con INTI para el desarrollo de proveedores y ensayos de productos, desarrollos junto a la Universidad Nacional de San Juan para la homologación como “Proveedor Minero” IRAM para los talleres y mano de obra de Finning en Tortuguitas (provincia de Buenos Aires) y San Juan y acuerdos de abastecimiento para baterías nacionales.

La firma también desarrollará productos estándares para elevar la calidad en las eslingas de acero, pinturas, aceites y lubricantes. A su vez, fabricará de manera local productos específicos como radiadores para generadores mineros y paletas de ventilador para camiones y cargadores.

Con todo, la facturación de la compañía cerró en $4.600 millones aproximadamente el año pasado, y para este ejercicio apuesta a crecer 30% y llegar a un nivel de facturación cercano a $6.000 millones.

Con foco en producción nacional para equipos CAT

La compañía aclaró que si bien no ha tenido graves problemas con las importaciones durante el año pasado, hay repuestos que requieren una Licencia no Automática (LNA) para importar, proceso que conlleva más días que las automáticas y demoras en las entregas. “Seguimos recomponiendo nuestro inventario de repuestos clave para que los equipos de nuestros clientes no queden parados”, añaden.

“Si bien se importan los grandes equipos, nuestra meta es que cada vez más se desarrollen productos nacionales que se adapten a los equipos CAT en Argentina. Tenemos fabricación nacional de mazos de cables, cilindros y mangueras Finning para equipos CAT. Además, por medio de procedimientos y mano de obra especializada certificada por CAT reconstruimos componentes dañados o en el límite de su vida útil, permitiendo que se continúe con su uso y garantizando su calidad”, apuntaron. Con todo, el objetivo es que en el ensamble y la reconstrucción de maquinaria se incorporen componentes desarrollados en el mercado local.