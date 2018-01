Anticipan las tendencias de las redes sociales

El auge de las historias de Instagram y los influencers, la necesidad de cambio y revisión de Twitter, la explosión de las transmisiones en vivo y las “juntadas” de amigos virtuales son algunos de los aspectos a tener en cuenta por las empresas para llegar mejor a sus audiencias por medio de estas herramientas.

En las redes sociales, las nuevas plataformas y la tecnología van y vienen. Tanto los influencers como las empresas están buscando qué funciona mejor para su comunidad y las audiencias a las que intentan llegar y resulta vital establecerse donde esas audiencias se congregan. En este marco, la empresa Linio recopiló las tendencias de las redes sociales para este año, lo que ofrece un panorama general de lo que se debe considerar a medida que se planifican acciones de marketing y relaciones públicas.

Entre ellas se destacan las siguientes:

1. Las historias de Instagram

Las Instagram stories resultan un excelente negocio y no van a desaparecer. Las visualizaciones diarias de las historias de Instagram ya superaron los usuarios diarios de SnapChat en tan solo un año después del lanzamiento, y el crecimiento no para. Es probable que las Instagram Stories sean el mayor cambio en la interfaz de Instagram, y sus implicaciones de marketing son enormes. Las cuentas con más de 10.000 seguidores ahora pueden agregar un link de redirección dentro de la característica. Teniendo en cuenta el hecho de que el único otro lugar donde se puede poner un enlace en Instagram es solo el que está “enterrado” en el perfil, éste es un buen negocio, ya que multiplica las oportunidades de compra o consultas de manera exponencial. Las historias de Instagram en particular serán relevantes desde una perspectiva de marketing porque, en comparación con otras plataformas de video transitorias, las métricas son muy rastreables.

2. El marketing de influencers

Según subraya el informe, éste es un gran negocio y es clave para explotar ciertos aspectos sobre un número creciente de compradores. A medida que los millennials avanzan en sus carreras, y la Generación Z comienza la suya, el poder adquisitivo de una enorme población aumenta rápidamente. Estos dos grupos -que, combinados, comprenden la mayor parte de la población mundial- están muy influenciados por este método.

3. Generación Z, para decidir las tendencias de las redes sociales

La Generación Z es dos o tres veces más probable a verse influenciada por las redes sociales que por las ventas o los descuentos y es la única que valora las redes sociales antes que el precio cuando se trata de tomar decisiones de compra. Además, 81% informa que ve al menos una hora de video online por día o más. Combinando esto con el hecho de que muchos terminan el secundario este año y empiezan a tener sus propios ingresos, las posibilidades son enormes.

4. Las plataformas de mensajería instantánea acercan a las empresas

Cada vez son más las empresas que contactan a sus clientes a través de plataformas como WeChat, Telegram o WhatsApp. En lugar de enviar mails o mensajes de texto para informar sobre compras o novedades, éstas están migrando a las aplicaciones de chats. Linio por ejemplo, avisa actualizaciones sobre un pedido a través de WhatsApp. Otras empresas ofrecen también esa plataforma como medio para atender consultas

5. El live streaming va a explotar

Quienes hagan transmisiones en vivo van a estar a la altura de los tiempos.

Los teléfonos inteligentes van a ofrecer aplicaciones más robustas que aprovechen plenamente esta nueva tecnología. Además, las velocidades de datos son mejores, y están preparadas para dar otro salto en los próximos años cuando el 5G se convierta en el estándar. Un mejor procesamiento de video en todos los ámbitos implica que todos los dispositivos involucrados pueden manejar más transmisiones con una mejor calidad en más canales al mismo tiempo.

6. Twitter va a cambiar

Twitter necesita hacer grandes cambios para seguir siendo relevante, ya que su crecimiento es el más lento de todas las principales plataformas de redes sociales. A fines de 2017 se anunció el aumento de caracteres por tuit, pero aún tienen mucho que resolver en materia de bullying.

7. “Juntadas” con amigos virtuales

Las reuniones virtuales van de la mano con la tendencia de la transmisión en vivo, y con la Generación Z. Por ejemplo, Houseparty – una aplicación para varios amigos, esencialmente una videollamada en grupo. Facebook está en el epicentro, con Facebook Spaces.

8. Redes sociales, con una moderación más dura

El último año más o menos vio obligados a varios gigantes de tecnología y redes sociales a intervenir y desempeñar un papel más activo en la moderación de contenido. Esas maniobras, en retrospectiva, se sentían más como control de crisis que cualquier tipo de solución final. Es probable que en este año se vea a las empresas volver a revisar esto de una manera más significativa o más duradera, y definitivamente más proactiva que reactiva.

9. Marketing impulsado por el propósito

El marketing en redes sociales se está convirtiendo más en conectar con las emociones del público que en revelar un nuevo producto o compartir noticias.

10. La popularidad de los chatbots

Los chatbots brindan a las empresas la oportunidad de interactuar rápidamente con su audiencia de una manera que se siente personal; pueden personalizar la voz de su marca y enviar contenido personalizado directamente a los usuarios.