Abrirán local de prendas de algodón biodinámico

Stay True es una marca argentina que fabrica este tipo de indumentaria, cuyo género proviene de la agricultura “regenerativa”. El algodón sustentable es uno de los objetivos que tienen en el horizonte gigantes de la industria textil

Stay True, la primera marca argentina que fabrica prendas de algodón 100% biodinámico certificado, planea para este año abrir su primer local físico en el país.

La empresa ya lanzó su primera partida de remeras de algodón biodinámico certificado, cuya producción cuenta con la colaboración de la comunidad qom del Chaco. A su vez colabora con alimentos orgánicos para comedores de Buenos Aires. Triple impacto y comercio justo en la cada vez más cuestionada industria textil.

“Aún no contamos con local físico, la idea es durante 2018 abrir el primero y proyectamos una consolidación de Stay True como marca orgánica y sustentable en el mercado hoy dominado por algodón extremadamente contaminante. Al día de hoy, nuestra venta es a través de nuestro e-commerce”, expresó Martín Alonso, fundador de Stay True.

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la industria de la moda es la segunda que más agua utiliza en sus procesos y que produce el 20% de las aguas residuales a escala global. La fibra de algodón convencional representa aproximadamente un 40% del total de fibras utilizadas en la industria de la moda y se utilizan hasta 15 mil litros de agua para hacer prendas simples como una remera o un jean.

Alonso detectó este problema en 2004 y se preguntó qué se requería en el país para confeccionar prendas de algodón biodinámico. “En Argentina tenemos una provincia como Chaco, de fuerte tradición algodonera pero con una alta deserción por la plaga conocida como ‘el picudo’. Allí, en el departamento de Pampa del Indio la comunidad qom de Campo Medina fue especialista en el cultivo de esta fibra, pero el área no tenía agua.”

A pesar del escenario adverso y alentado por la alta especialización de la gente para cultivar algodón en la zona (unas 300 familias), el empresario se propuso comenzar el programa de desarrollo de algodón biodinámico, basado en una abordaje de la agricultura que considera que incorporar prácticas agrícolas orgánicas, como cultivos de cobertura, rotación de cultivos, composta, refugios móviles para animales y rotación de pastoreos genera beneficios en la tierra en lugar de degenerarla. Cabe destacar que la agricultura biodinámica es cuestionada por basarse en principios no contrastados científicamente e incluyen actividades temporales como plantar en relación con los patrones de movimiento de la Luna y los planetas, y aplicar preparados (que consisten en materiales naturales procesados de manera específica) al suelo.

De todas maneras, para el proyecto, el INTA Sáenz Peña proveyó semillas de algodón libres de organismos genéticamente modificados (OGM) y ofreció apoyo técnico.

Según Alonso, eambién contaron con la guía de la Asociación para la Agricultura Biológico-Dinámica de Argentina (AABDA), y por la empresa Sekem, de Egipto, que desarrolla algodón biodinámico.

“El algodón orgánico no daña el ambiente pero tampoco lo mejora. Sí lo hace la biodinámica porque se trata de una agricultura regenerativa y hacia ese camino vamos”, expresó Alonso.

Prendas sustentables

Bajo el concepto de cooperativismo e integración, Stay True confecciona remeras de algodón y estampado orgánico con tintas autorizadas. Vienen presentadas en un packaging sustentable, de papel reciclado con certificación FSC (utilizada para demostrar un manejo sostenible de los bosques) con etiqueta elaborada por el programa de terapia ocupacional del Hospital Borda y una carta personalizada de agradecimiento por la compra que incluye un dibujo original hecho por alguno de los niños de los 30 comedores con los que la marca colabora con donación de alimentos orgánicos.

Hoy, la marca se encuentra certificada como B Corp y cuenta con certificado de Comercio Justo. Desde 2016 trabaja con ocho familias de la comunidad qom para producir algodón biodinámico y sustentable, un objetivo que tienen en el horizonte gigantes de la industria.

A este plan de triple impacto se sumó el objetivo de lograr una granja sustentable en la que la comunidad pueda trabajar y auto abastecerse de alimento.

“Las acciones solidarias están en el ADN de la empresa. Nuestra situación personal y el momento que vivimos nos nace apoyar a comedores infantiles para intentar con pequeños pasos y gestos mejorar su pirámide nutricional. Donamos alimentos orgánicos como lácteos, frutas y verduras. En la industria textil es cada vez más importante realizar acciones solidarias”, concluyó Alonso.