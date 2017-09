Psicólogos se manifestaron en contra de la construcción de un nuevo neuropsiquiátrico

El colegio que los agrupa en Córdoba indicó que las leyes de salud mental vigentes instan a la creación de dispositivos sustitutivos de los hospitales monovalentes

Luz Saint-Phat – lsaintphat@comercioyjusticia.info

Días pasados se conoció que el Gobierno provincial avanzará con la construcción de una nueva sede del Hospital Neuropsiquátrico, actualmente situado en barrio Juniors de la ciudad de Córdoba.

Según informó este medio, el futuro nosocomio estará en terrenos contiguos al hospital Misericordia, próximo a la plaza de las Américas, aunque todavía no se conocen mayores precisiones.

En el marco de estos anuncios, el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba se manifestó en contra porque aseguran que la creación de nuevos nosocomios monovalentes es opuesta a lo que plantean las leyes nacional y provincial de salud mental vigentes.

“Hemos visto en el Boletín Oficial sobre el futuro traslado del Hospital Neuropsiquátrico. Esto va en contra de la ley vigente que exige la creación de otros dispositivos y aboga por una mejora en la calidad de vida de las personas que tienen alguna dolencia mental”, dijo la presidenta del colegio, Gabriela Treber, en diálogo con Comercio y Justicia.

“De hecho, lo que plantea la normativa es la creación de dispostitivos sustitutivos de los neuropsiquiátricos, como pueden ser las casas de medio camino y la atención de los usuarios en hospitales generales, donde la internación es un último recurso de tratamiento y no debe ser por tiempos extendidos”, explicó Treber.

“En este sentido, es necesario resaltar el hecho de que se destinen fondos justamente a la construcción de un nuevo monovalente y no, por ejemplo, a mejorar la infraestructura y los recursos para que los hospitales generales y el primer nivel de salud estén preparados para atender a la demanda en salud mental”, agregó la presidenta del Colegio de Piscólogos.

Estado de situación

En tanto, Treber también se refirió a cómo se encuentra la Provincia en lo relativo a la atención de la salud mental y la implementación de las leyes vigentes para este campo disciplinario.

“Para nosotros, Córdoba no está avanzando en la implementación de lo que prevé la ley provincial. Hay situaciones gravísimas, como lo que está sucediendo en el hospital de Oliva, donde no se están respetando los derechos humanos de los internos y tampoco los de los recursos humanos”, dijo.

“También ha incidido de manera negativa la situación que está atravesando el programa Médicos Comunitarios mediante el cual en la provincia participan 150 psicólogos en el primer nivel de atención”, precisó Treber.

“Este programa es un convenio entre la Nación y la Provincia, pero el Gobierno nacional no emite pagos desde enero y el Gobierno provincial no ha absorbido los recursos”, detalló.

En tanto -agregó- “los hospitales generales no tienen los recursos de personal y de infraestructura necesarios para poder desarrollar la atención en salud mental”.

Acciones

En el marco de este panorama, el Colegio de Psicólogos ha desarrollado distintas acciones para poder avanzar en la implementación de la ley provincial y en la mejora de la atención de los usuarios.

Particularmente sobre el caso del Hospital Vidal Abal, de Oliva, las autoridades de la entidad han acudido al Órgano de Revisión Nacional de Salud Mental y al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Provincia para poder trabajar en una mejora de la situación.

En tanto, el colegio también es co-organizador de la próxima Marcha por el Derecho a la Salud Mental, que tendrá lugar el viernes 6 de octubre.