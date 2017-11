El crecimiento de los trabajadores, clave para el bienestar de las organizaciones

Las oportunidades de formación que brindan las empresas son uno de los aspectos con los cuales los empleados se encuentran menos satisfechos. El apoyo de los supervisores también es fundamental

El bienestar, la motivación y el desarrollo de las personas en el trabajo no sólo son una cuestión a abordar desde lo intrínseco de cada organización sino que debería constituir una línea de acción para las políticas públicas.

En este sentido, cada vez se conocen más estudios sobre cómo se puede potenciar la producción y mejorar las organizaciones desde intervenciones que tengan en cuenta la promoción de la salud mental de los recursos humanos.

En esta línea, el Centro para la Excelencia Organizacional de la American Psychological Association (APA) ha realizado la “Encuesta de capacitación laboral y desarrollo profesional 2017″, que indica que el crecimiento y el desarrollo de los empleados es un elemento clave de un lugar de trabajo psicológicamente saludable.

“Nuestras encuestas de la fuerza de trabajo de Estados Unidos (EEUU) constantemente encuentran que la capacitación y el desarrollo son los aspectos con los cuales los empleados están menos satisfechos. La falta de oportunidades y de progreso es sólo superada por los bajos salarios como fuente de estrés laboral”, dijo David Ballard, doctor en Psicología y jefe del Centro de Excelencia Organizacional de la APA.

“En un entorno de trabajo rápidamente cambiante, hacer que la participación en actividades de capacitación laboral y desarrollo profesional sea una expectativa y preparar a los empleados para un futuro exitoso es una forma de protegerlos”, agregó el especialista en un comunicado que emitió la organización para difundir los principales resultados de la encuesta.

“La falta de apoyo de los supervisores para el desarrollo profesional también se vinculó con resultados organizativos importantes”, señala el comunicado de la APA.

En el estudio -en el caso de los trabajadores que afirman que sus supervisores no apoyan su crecimiento profesional-, sólo 15% de los participantes señaló que su empleador brinda oportunidades para desarrollar habilidades técnicas que se necesitarán a futuro, y sólo 20% dijo que se le da formación sobre aptitudes como la comunicación y el trabajo en equipo (denominadas por APA como soft skills o “habilidades blandas”). En tanto, sólo 8% informó tener la oportunidad para desenvolver facultades de liderazgo y gestión.

Para los estadounidenses que trabajan sin el apoyo de un supervisor, menos de la mitad (48%) dice que está motivada para dar lo mejor en el trabajo. Mientras, sólo 39% está satisfecho con su trabajo. En tanto, 16% dice que su compañía u organización lo hace sentir valorado, y 22% recomendaría su organización como un buen lugar para trabajar.

Además, en ausencia de apoyo del supervisor, más de la mitad de los trabajadores de Estados Unidos dice que no confía en su empleador (56%) y que busca empleo fuera de la organización dentro del próximo año (53%).

Por otro lado, “a medida que las conversaciones sobre automatización, inteligencia artificial y reentrenamiento de habilidades dominan las conversaciones sobre el futuro de los empleos, 43% de los estadounidenses empleados dice que le preocupa la naturaleza cambiante del trabajo”, señaló la APA sobre los principales resultados de la encuesta.

En este contexto, el estudio indica que 87% de los estadounidenses que trabajan señala que posee las habilidades que necesita para desempeñar bien su trabajo actual, y 61% dice que su empleador está brindando oportunidades para el desarrollo de las habilidades técnicas y sociales.

No obstante, sólo 52% informa que tiene tiempo suficiente para estas actividades de desarrollo profesional, mientras la mitad dice que su empleador brinda oportunidades de desarrollo profesional que satisfacen sus necesidades y suficientes posibilidades de ascenso.

Mujeres y hombres

La encuesta también encontró diferencias entre cómo los hombres y las mujeres ven sus oportunidades de capacitación y desarrollo profesional en el ámbito laboral.

Tanto los hombres (89%) como las mujeres (85%) informan que poseen las habilidades técnicas necesarias para desempeñar bien su trabajo actual, pero menos mujeres que hombres informan que su empleador les brinda oportunidades para desarrollar habilidades técnicas o de liderazgo.

Así, 68% de los hombres dijo que su empleador proporciona capacitación para las habilidades técnicas necesarias en el futuro (frente a 53% de las mujeres); 65% de los hombres informó entrenamientos para futuras soft skills (frente a 56% de las mujeres) y 60% de hombres reportó posibilidades para el desarrollo de habilidades de liderazgo y gestión (frente a 47% de las mujeres).