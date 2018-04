Falta difusión de los instrumentos financieros

Jackie Maubré, directora de Cohen SA se refiere a la conducta -tanto del inversor argentino como del pequeño empresario- cuando acuden a herramientas tradicionales. “Debemos hacer una gran tarea docente”, indica

El mercado financiero es uno de esos sectores de la actividad económica en los que el cupo femenino aún se encuentra muy rezagado. Sin embargo, vale destacar que cuenta con mujeres que no sólo hacen el ejercicio diario desde hace años sino además que, colocan a la profesión en lo alto. Es el caso de Jackie Maubré, directora de Cohen SA, quien estuvo en Córdoba con motivo del encuentro de líderes empresariales del B20. En diálogo con Comercio y Justicia, se explayó sobre la coyuntura del sector y planteó algunos desafíos por resolver.

-¿Cómo ve la evolución que ha tenido el mercado financiero en este último tiempo?

-Está avanzando, aunque me da la sensación de que existe la posibilidad de que ese ritmo se acelere. Eso tiene que ver con la recuperación que está viviendo Argentina y también con las nuevas oportunidades que empiezan a presentarse en el mercado. Tenemos la expectativa de que Argentina sea incluida a partir de junio como mercado emergente en el índice de Morgan Stanley, lo que causaría que muchos inversores institucionales extranjeros tengan que incorporar a Argentina como una tenencia para poder igualar al índice. Eso traería, al menos, 7.000 millones de dólares de nuevas inversiones.

-¿Es la lluvia de inversiones de la que hablaba el presidente Macri?

-Es parte de esa historia. Yo creo que la lluvia de inversiones de la que hablaba Macri tiene que ver más con la economía real. Aquí hablamos de inversiones financieras. Pero me parece que están ocurriendo las dos, porque la tasa de inversiones en la economía real viene siendo muy interesante. Y ese componente empieza a crecer dentro de todo lo que es el conjunto del PBI. Creo que, a medida que el país se vaya estabilizando y baje la inflación, se va a alentar a los inversores a interesarse en distintas alternativa.

-¿Que se controle la inflación es lo que considera necesario para que se acelere la recuperación económica?

-Yo creo que es un componente importante. Estadísticamente, no hay país en el mundo que se haya desarrollado con más de dos dígitos de inflación. Desarrollo entendido en un sentido más amplio, como disminución de la pobreza, como crecimiento del empleo, como “apetitoso” para los extranjeros que quieran venir a invertir en Argentina. Los países que tienen inflación son aquellos que, en general, tropiezan en su crecimiento. Por lo tanto, controlar la inflación es un objetivo correcto de este Gobierno.

-Se refería a lo contraproducente que resulta la inflación para determinadas inversiones que, a su vez, están vinculadas con la tradición o cultura de los argentinos que buscan protegerse en el dólar o en un plazo fijo, cuando hay otras opciones…

-Yo quiero ponerme en el zapato de ese argentino que sufrió un montón de vaivenes económicos, que le dijeron una cosa y después pasó otra a lo largo de la historia y que viene muy golpeado, que en lo único que aprendió a confiar es en el plazo fijo o en el dólar. Y la verdad es que nosotros -aquellos que integramos el mercado de capitales-, lo primero que tenemos que hacer para sacarlo de ahí es una tarea docente muy grande, explicándole cuáles son las otras alternativas de inversión que existen. El año pasado, los plazos fijos rindieron mucho menos que la inflación. Eso quiere decir que la gente que invirtió en plazo fijo perdió dinero en términos reales, perdió poder adquisitivo. Por eso es importante que nosotros hagamos una tarea educativa e informativa respecto de las otras opciones que hay, como por ejemplo los Fondos Comunes de Inversión (FCI) que es el instrumento más noble, transparente y sencillo para aquel inversor que nunca incursionó en otra cosa que no fuera un plazo fijo o el dólar. Los FCI son muy accesibles para entrar y están manejados por profesionales, por expertos con un marco de una rigurosa exigencia de transparencia, porque todos los días se debe informar el valor de la cuota parte y la composición de la cartera de inversiones. Es cuestión de informarse sobre las otras alternativas. Ahora, quiero ser clara, no es que el plazo fijo es ineficiente. En este momento lo está siendo porque las tasas que pagan no llegan a cubrir la inflación. Quizá en el futuro cambie.

-Del otro lado están las empresas y especialmente las pymes, que tampoco incursionan en otras alternativas a las tradicionales a la hora de buscar financiamiento…

-Nuevamente, somos nosotros, los integrantes del mercado de capitales, los que tenemos que promocionar mejor las herramientas de inversión, porque ciertamente hay muchas alternativas, sobre todo ahora, después de una cantidad de nuevas regulaciones y leyes que están impulsando el financiamiento a las pymes. Y hay opciones para ofrecer: cheques de pago diferido, pagsrés bursátiles, obligaciones negociables simplificadas, entre otras, tanto para capital de trabajo o fondos a corto plazo, como para inversiones a más largo plazo. Tenemos que hacer nuestra tarea para difundir estos instrumentos, que de ninguna manera reemplazan a los bancos, sino que complementan a lo que ofrecen los bancos.

-Mencionó nuevas normativas ¿qué cree que falta en esa materia?

-Faltan varias cosas, pero principalmente creo que Argentina tiene que trabajar en mejores incentivos para que las pymes crezcan. Estamos en esa línea. Es justo reconocer que hay muchos cambios normativos que están puestos en esa dirección. Esa dirección es la que hay que profundizar aunque somos conscientes de que todo tiene un tiempo. No se puede dejar de subsidiar ciertas cosas para atender a las pymes. La idea es que a medida que Argentina vaya recomponiendo su déficit, pueda empezar a tener capital excedente para poder dedicarse a generar incentivos para las pymes. Por otro lado, creo que hay una reforma impositiva que tiene aristas que aún se pueden mejorar.