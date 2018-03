Se constituyó la comisión de Asuntos Constitucionales y hubo cruces por el desafuero de Cristina

Cambiemos pidió que el próximo miércoles se analice el pedido de desafuero de Cristina Fernández. Asumió la presidencia el senador Dalmacio Mera (FPV-PJ-Catamarca) y la vicepresidencia quedó a cargo de Laura Rodríguez Machado (Cambiemos-Córdoba)

Con la ausencia de la senadora Cristina Fernández de Kirchner (Unidad Ciudadana) se constituyó la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta con el nombramiento en la presidencia de Dalmacio Mera (FPV-PJ-Catamarca) y la vicepresidencia de la cordobesa Laura Rodríguez Machado (Cambiemos).

Constituida la presidencia de la comisión, tomó la palabra el senador Ernesto Martínez (Cambiemos-Córdoba), quien pidió tratamiento a los pedidos de desafuero de senadores en el primer miércoles de trabajo de la comisión.

Martínez recordó que esa comisión se reunió el año pasado sólo en dos ocasiones y que quedaron en secretaría “una cantidad de temas, entre ellos situaciones que preocupan no sólo al Senado, sino a la sociedad”, y citó concretamente los pedidos de desafueros de “algunos senadores”. Así, pidió: “En el primer miércoles que nos reunamos, (que) estos desafueros tengan tratamiento, en el orden que en su momento se disponga”.

Ante este planteo, el senador del FPV, Miguel Ángel Pichetto, salió al cruce de Martínez y le reclamó a la presidencia de la comisión que se aboque a analizar los temas “pendientes” y que evalúe los plazos que existen para expedirse en cada una de esas cuestiones. Específicamente sobre los desafueros, recordó que existen 60 días para expedirse; expirado ese plazo, los temas se envían al recinto. “Así que me parece que lo primero que tenemos que tener es una información clara y precisa de esa situación, para evitar debates estériles que se agotaron por el plazo”, dijo, para concluir señalando: “Como no tenemos precisión, pediría que en la próxima sesión tengamos toda la información para poder hablar”. Posteriormente tomó la palabra Luis Naidenoff (Cambiemos-Formosa), quien pidió a la comisión la elevación de un informe sobre el tratamiento de los desafueros y -en caso de que los plazos se hayan vencido- que la discusión pase al pleno para su tratamiento.

El presidente del bloque FPV-PJ, el senador Marcelo Fuentes, salió al cruce de estos pedidos y los consideró como “una necesidad política”.

Denunció la existencia de “medidas procesales de persecución clara” y de una “doble vara”, por la cual se perseguía a opositores y no a funcionarios del oficialismo.

Les apuntó a “corresponsales y periodistas del oficialismo, mencionando ahora que la ofensiva de Comodoro Py se está deteniendo, porque los datos no les son favorables”. Reclamó entonces que la política debe resolver sus cuestiones y no debe utilizarse la justicia como una herramienta de destrucción”. Y advirtió finalmente: “Se está construyendo un monstruo, y los va a devorar a ustedes también”.

“Cuando los magistrados exceden las funciones, no hay garantías para los políticos ni para ningún ciudadano en la Argentina”, sostuvo el senador neuquino, que se mostró dispuesto a llevar el tema al recinto para discutirlo. Para concluir advirtiendo que “prolongar la política por la persecución judicial es vulnerar esos basamentos de convivencia fundamentales”.

También el senador radical chaqueño Ángel Rozas se refirió al pedido del tratamiento de desafuero pedido por Martínez y pidió calma a sus colegas: “El tema no es para entrar en debate ni para que nadie se ofenda. No venimos a debatir el desafuero pero más allá del periodismo interesado o no, la sociedad se pregunta qué vamos a hacer” y aclaró que el pedido de Martínez no era a título personal sino que era un pedido del interbloque Cambiemos.