Reparación histórica: Defensoría de Jujuy dejó de atender a jubilados

Fue a raíz de un reclamo del Colegio de Abogados, que denunció competencia desleal y recordó que los acuerdos requieren que los ancianos conozcan los derechos que los asisten

La Defensoría del Pueblo de Jujuy dejó de asesorar a los jubilados para los trámites de la Ley de Reparación Histórica, luego del reclamo realizado por el Colegio de Abogados de esa provincia.

La Defensoría provincial daba apoyo y asistencia profesionales a los beneficiarios de jubilaciones y pensiones del SIPA en esta materia, en virtud de un convenio firmado entre la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) y la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADRPA).

La Defensoría suspendió el servicio ante una denuncia del colegio profesional sobre un posible conflicto de intereses. Para la entidad de los letrados se realizaría una “transacción” con jubilados patrocinados por abogados proporcionados por la Defensoría.

Como respuesta, abogados jujeños reclamaron que se respete el derecho de los jubilados a “un asesoramiento legal integral” para dar “información certera a la ciudadanía”.

Al hacer pública la baja del convenio, el defensor del Pueblo provincial, Javier de Bedia, recordó que “la Constitución en el artículo 49 obliga a velar por los derechos en la ancianidad”, aunque reconoció que, para no entrar en una cuestión litigiosa con el Colegio de Abogados decidió suspender ese beneficio gratuito que hacía la Defensoría. “Se trata de una cuestión de pesos”, advirtió. Posteriormente, al ser consultado sobre si la suspensión es definitiva, de Bedia sentenció: “Depende de que el Colegio acepte y no anteponga intereses económicos sobre los intereses de la sociedad y la ancianidad”.

Pero, lejos de cerrar la historia, esto causó una respuesta de los abogados jujeños, quienes reclamaron que se respete el derecho de los jubilados a “un asesoramiento legal integral” en lo que respecta al programa, para dar “información certera a la ciudadanía”.

“Es necesario aclarar que la llamada Reparación Histórica requiere que los jubilados y pensionados renuncien a determinados derechos para poder acceder al pago de haberes. Es por ello que el Colegio de Abogados de Jujuy sostiene y ratifica que los jubilados y pensionados no deben ser inducidos a confusión ni deben ser cooptados por entidades públicas ni privadas de ningún tipo. Por el contrario, deben elegir libremente a sus abogados de confianza y ejercer sus derechos de manera libre y debidamente asesorados acerca de las ventajas y también desventajas de un eventual acuerdo con la Anses”, señala el comunicado de la institución, que reitera que el convenio entra ésta y la Defensoria “generaba competencia desleal”.