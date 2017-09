Rechazan aplicar la Ley de Defensa del Consumidor en demanda por robo de moto

El actor la usaba para trabajar y pidió que su caso fuera encuadrado en las previsiones de esa normativa. Ante la imposibilidad de considerarlo usuario, la alzada desestimó su reclamo por daño moral en el marco de la legislación

“Ante la imposibilidad de atribuirle al reclamante la calidad de consumidor, la discrepancia esencial habida entre los litigantes en cuanto a la naturaleza de las obligaciones asumidas por la demandada en su condición de prestadora del servicio de localización y rastreo de vehículos recobra singular trascendencia”.

Bajo esa premisa, la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial admitió parcialmente la demanda presentada por H.G. en contra de Car Security SA, condenando a la firma a pagarle al actor la suma de $ 20.000, por los daños que le generó al no localizar la moto quele fue robada, y que él usaba para trabajar.

En su fallo, la Alzada aclaró que no era óbice la presunta culpa que la empresa le endilgó al reclamante, por no haber llevado a controlar el normal funcionamiento de la Unidad de Localización Vehicular, de conformidad con lo prescripto en el manual del usuario.

“Resulta incuestionable que la propia accionada toleró esa negligencia cuando siguió cobrando el precio del servicio de localización de manera ininterrumpida y hasta el momento del robo, sumado a que tampoco se acreditó que aquélla circunstancia impidiera que el sistema funcionara, por lo que cabe interpretar que se mantuvo vigente el deber de la demandada de proceder a efectuar el rastreo comprometido, por no ser necesariamente nula la posibilidad del recupero”, enfatizó.

No obstante, el tribunal rechazó el pedido del actor para que se aplicara en el caso la Ley de Defensa del Consumidor, recordando que el sujeto tutelado es quien adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social.

Rubro

En ese sentido, precisó que cuando el accionante solicitó ser resarcido por daño moral expresó que al momento del acontecimiento se desempeñaba en el rubro de mensajería comercial y que usaba su rodado como medio de transporte.

“Si el actor prestaba con su moto un servicio en forma profesional, su reclamo no resulta aprehendido por la normativa del consumidor, de modo tal que la improcedencia de aplicar la ley se deriva en la especie de los propios hechos denunciados por el interesado para intentar sustentar su pretensión”, enfatizó la Alzada.