Ratifican la inhabilitación del TOF9 pero los jueces seguirán en sus cargos

Hasta que el Gobierno envíe los pliegos a la Cámara de Senadores, permanecerán los magistrados. La polémica acordada 4 del Alto Cuerpo había generado confusión. Ahora, con el nuevo decisorio, hay mayor claridad sobre el tema

A fines de marzo, el Consejo de la Magistratura de la Nación le había enviado a la Corte Suprema un oficio para que explicara el “sentido y alcance” de la acordada mediante la cual inhabilitó al Tribunal Oral Federal 9 (TOF9) y ordenó que se volvieran a sortear los juicios que tenía asignados; entre ellos, los que involucran a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner.

Cabe recordar que, en una votación dividida, el Máximo Tribunal había dispuesto que los traslados al Fuero federal equivalían a una nueva designación; es decir, que necesitan un nuevo acuerdo del Senado.

Así, invalidó la ley 27307, de 2016, que habilitaba al Consejo a ordenarlos con mayoría simple de sus miembros.

Ahora, la Corte Suprema ratificó su decisión de que los traslados de magistrados de la justicia nacional a la federal deberán ser aprobados por el Senado, tal como surge de la Constitución Nacional.

La acordada 7, firmada por Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, dispuso que los magistrados que ya fueron reasignados podrán seguir actuando hasta que sus pliegos se debatan en la Cámara Alta. Así, hasta que el Gobierno no envíe aquéllos al Congreso, continuarán en sus cargos.

La Corte recordó jurisprudencia propia en la que ya había manifestado que “los tribunales nacionales ordinarios no tienen competencia en aquellas materias reservadas a la justicia federal”.

En tanto, indicó que ante la hipótesis del traslado de un juez nacional de la Capital Federal para desempeñar funciones de la misma jerarquía dentro de la jurisdicción nacional, con igual o similar competencia material, no hace falta avanzar con un nuevo nombramiento.

“Idéntico criterio corresponde aplicar con relación al supuesto de traslado de magistrados federales para desempeñar funciones de la misma jerarquía dentro de la jurisdicción federal, con igual o similar competencia material, mediando consentimiento del funcionario respectivo”, agregó.

Proyecto

Luego de que la Corte dictó la acordada 4, los diputados e integrantes del Consejo de la Magistratura Pablo Tonelli y Mario Negri presentaron un proyecto de ley para reglamentar los traslados de jueces federales.

Tonelli -titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales- y Negri propusieron establecer requisitos que deberán cumplirse para el traslado de un juez federal a otro tribunal sin necesidad de aval del Senado, sugiriendo que el pedido deba ser aprobado por mayoría absoluta -y no simple- del organismo.

“La Corte, en la acordada 4, decidió en contra de todos los antecedentes de los últimos 100 años y de una manera que desconoce las atribuciones de los otros dos poderes”, sostuvo Tonelli al fundamentar su iniciativa.

En tanto, Negri explicó que el proyecto “tiene el propósito de evitar que interpretaciones dispares generen consecuencias institucionales sobre el traslado”.

Se refirió, así, a la votación dividida: Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda y Horacio Rosatti firmaron a favor, mientras que Elena Highton y Carlos Rosenkrantz lo hicieron en disidencia.

Entre otras previsiones, el proyecto plantea que no se haya resuelto la convocatoria a un concurso público de antecedentes y oposición para cubrir el cargo vacante o su acumulación a un concurso en trámite, aunque aclara que esa condición no regirá cuando se trate de un mismo tribunal colegiado.