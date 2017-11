Posibles cambios de la feria movilizan a judiciales

El gremio de Julio Piumato realizará un paro mañana. En la Justicia federal de Córdoba, habrá abandono de tareas y, en la provincial, se harán asambleas. Mientras tanto, los magistrados evalúan el borrador del Alto Cuerpo, que incluye extensión de la jornada y supresión de las vacaciones de invierno

Un fin de año complicado se avecina en el Poder Judicial, luego de que se conoció que la Corte Suprema de Justicia de la Nación trabaja en un proyecto de modificación del reglamento interno de la Justicia, que incluirá cambios importantes en las condiciones de trabajo de los empleados judiciales.

La Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN), que lidera Julio Piumato, confirmó que mañana llevará a cabo un paro de actividades, que incluirá una movilización hasta Plaza de Mayo. En la Justicia Federal de Córdoba, la medida de fuerza tendrá como modalidad el abandono de tareas desde media mañana; en tanto, en la justicia Provincial continuarán las asambleas informativas y de concientización.

“Estamos en estado de alerta”, dijo a Comercio y Justicia el secretario General de la Asociación de Empleados del Poder Judicial de Córdoba, Federico Corteletti.

El dirigente gremial coincide en que la justicia necesita ser más eficaz y más eficiente; no obstante, asegura que ello no se conseguirá “flexibilizando a los trabajadores” sino destinando más presupuesto para contar con más personal y más juzgados.

En tal sentido, recordó Corteletti que -en los últimos 10- años la justicia provincial ha asumido numerosas competencias sin recibir los recursos necesarios para afrontar las nuevas necesidades -por ejemplo, las causas del narcomenudeo y de violencia familiar-.

“Eliminar la feria no es la solución”, opinó el gremialista, quien asegura que, de concretarse esta idea, traería aparejada la necesidad de contar con más empleados. “Que los trabajadores se tomen vacaciones durante el año implica dejar a los juzgados con menos personal y esto es muy complicado es un esquema de trabajo muy ajustado”, explicó.

El borrador

La decisión de la Corte de avanzar con la reforma interna del Poder Judicial incluiría la posibilidad de eliminar la feria de julio, cambiar la de verano del 15 de diciembre al 15 de enero, ampliar la jornada de trabajo a ocho horas, correr el horario de atención y hacerlo de 9.30 a 15.30 y restringir las “licencias especiales”.

Dicho borrador fue enviado a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y al Consejo y a la Asociación de Mujeres Jueces.

La Federación Argentina de Magistrados también fue consultada por la Corte, según indicó a este medio su presidente, el camarista Víctor María Vélez.

Ninguna de las agrupaciones de jueces ha emitido aún su postura, aunque ya se anticipan resistencias a los cambios propuestos.