El fiscal Guillermo Marijuan solicitó que se abra una causa judicial contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, quienes con su voto avalaron que se aplicara el cómputo del 2 por 1 para beneficiar al represor condenado por crímenes de lesa humanidad Luis Muiña.

El pedido de Marijuan surgió a raíz de una denuncia presentada por el ex legislador porteño Marcelo Parrilli, quien entiende que los magistrados cometieron el delito de prevaricato.

“Este acusador público considera que la solución brindada por los juristas podría contrariar el contrato social de los argentinos y la política de Estado sostenida por sus tres poderes para perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar”, argumentó el fiscal en su dictamen.

El expediente quedó a cargo del juez Daniel Rafecas, quien deberá decidir si acepta el punto de vista del instructor y avanza con la causa.

Rafecas visitó oportunamente el Hospital Posadas -donde desarrolló su accionar Muiña, durante la dictadura cívico-militar- para tomarles declaración a testigos y víctimas.

La sentencia de la Corte que convalidó el cómputo del 2 por 1 para Muiña generó una ola de reclamos de otras personas que están en una situación procesal similar, pero los tribunales inferiores pueden apartarse del criterio del Máximo Tribunal.

Proyecto de ley

Luego de las críticas que generó el fallo, el Congreso analizaba anoche un proyecto para limitar la aplicación de la ley 24390, sancionada en 1994 y derogada en 2001.

Mediante un pedido de la diputada de Libres del Sur, Victoria Donda, para un apartamiento del reglamento, que fue aceptado por los distintos bloques, el plenario de la Cámara Baja debatía, al cierre de esta edición, una iniciativa para que la ley en la que se amparó la CSJN para otorgar el beneficio al represor Muiña no sea aplicable a delitos de lesa humanidad, actos de genocidio y crímenes de guerra.

El debate de un proyecto se iba a realizar al final de la sesión para poder acordar un solo dictamen basa do en los seis proyectos que presentaron legisladores de diferente extracción política. En la mayoría de las iniciativas se plantea eliminar cualquier amnistía o indulto a los genocidas y se especifica que no se podrá aplicar la ley del 2 x 1 a los condenados por delitos de lesa humanidad.

Los diputados que han presentado proyectos son Donda, la socialista Alicia Ciciliani, el kirchnerista Héctor Recalde, los macristas Daniel Lippvtezky y Pablo Tonelli, y Remo Carlotto, del Movimiento Evita.

Por su parte, el Senado convocó a sesión especial para debatir hoy el proyecto de ley que surja de Diputados. Durante la sesión de esta cámara, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y representantes de Madres de Plaza de Mayo, como Taty Almeida y Vera Jarach, entre otras, fueron aplaudidas de pie por los diputados.