Un diario deberá resarcir al reclamante con 15 mil euros. Para el Tribunal Supremo, el hecho de que el perfil del cual se extrajo la fotografía fuera público no tuvo relevancia

La Justicia española determinó que sacar la foto de una persona de su cuenta de Facebook y publicarla en un medio de comunicación, sin su permiso, es una intromisión en el derecho a la propia imagen.

El fallo fue dictado por a Sala Civil del Tribunal Supremo, que le ordenó al periódico La Opinión, de Zamora, indemnizar con 15.000 euros al reclamante y lo intimó a no volver a publicar la imagen en ningún soporte y a retirarla de todos los ejemplares de su archivo.

A su turno, el hombre cuestionó que su fotografía saliera en la portada de la edición el papel del diario, que informó sobre la agresión que sufrió de su hermano, con un arma de fuego.

Precedente

La interpretación de tribunal sobre el asunto es un precedente importante si se tiene en cuenta que durante los últimos años las cuentas de Facebook y de otras redes -sobre todo las que como en el caso son “públicas”- son fuente de información para los medios de comunicación.

Los jueces españoles censuraron la práctica y valoraron que el hecho de que un perfil esté “abierto” no autoriza a los medos a reproducir las fotos sin el consentimiento del titular, en el entendimiento de que ello no puede considerarse “una consecuencia natural del carácter accesible de los datos”.

Para el Tribunal Supremo, la única finalidad de una cuenta abierta es la interacción de su titular con terceros.

“Tener un perfil en una red social en Internet, en la que cualquier persona puede ver la fotografía, supone incluso que el titular de la cuenta no puede formular reclamación contra la empresa que presta los servicios de la plataforma electrónica donde opera porque un tercero haya accedido a esa fotografía, pero no supone que quede excluido del ámbito protegido por el derecho a la propia imagen”, estableció el tribunal.