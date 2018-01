Para el fiscal, la declaración de Nahir no cambia nada

El funcionario judicial adelantó que en febrero podría elevar la causa a juicio. La querella

consideró que la nueva versión de la acusada es inverosímil y adelantó que pedirá que

a la carátula se sume el agravante por alevosía

El fiscal que investiga el crimen del joven Fernando Pastorizzo, cometido el 29 de diciembre pasado en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, advirtió que la nueva declaración de la imputada Nahir Galarza, en la que introdujo la versión de disparos accidentales, “no aportó ningún cambio sustancial” al rumbo de la pesquisa.

El fiscal Sergio Rondoni Caffa contóque, en la ampliación de indagatoria que realizó ayer la acusada, “aclaró que no iba a responder preguntas” de las partes.

“En un primer momento estaba en una situación tranquila y, mientras declaraba, en varios momentos, se sintió angustiada. Debo reconocer que hubo llantos, sobre todo, cuando hizo referencia a cómo él la trataba”, recordó el fiscal.

Rondoni Caffa dijo que él la percibió “como una persona segura y decidida” en lo que dijo y que la notó “más angustiada que en la primera vez que declaró, con un mayor quebrantamiento en algún momento de relato”.

Mensajes

Para el fiscal, en el entrecruzamiento de mensajes de WhatsAppentre Nahir y Fernando no se advierte “una cuestión de violencia de género”.

“En ningún mensaje, hasta ahora, aparece esto que ella dice de ‘me pegaste, me lesionaste, me lastimaste o similar’”, detalló Rondoni Caffa, quien no descartó que antes de fines de febrero la causa se eleve a juicio oral. “Sí estoy viendo que había una relación de pareja a raíz de cuestiones concretas que se están analizando”, señaló. El fiscal también contó que los pasos a seguir por los investigadores no se modificaron y que está a la espera de los resultados de los peritajes sobre el cuerpo de Fernando que permitirán determinar, entre otras cosas, a qué distancia se efectuaron los dos disparos que impactaron en el pecho del joven.

“No hay ningún cambio de carátula, la imputación sigue igual. La querella sí avisó que está armando un pedido por el tema de la alevosía”, concluyó el fiscal.

Poca verosimilitud

Mientras tanto y consultado sobre el tema, uno de los abogados que representan a la familia de Fernando aseguró que la ampliación de la indagatoria realizada ayer por la imputada “carece de verosimilitud” y consideró que la hipótesis de los disparos accidentales “parece como absolutamente imposible”. La defensa que ensaya (Nahir) es perfectamente legítima, ella puede declarar lo que le parezca las veces que quiera, pero lo que relata carece de verosimilitud, fundamentamente por el hecho de que, tratándose de un arma semiautomática, con doble seguro, el doble disparo accidental parece como absolutamente imposible”, dijo el letrado Rubén Virué.

Además, el letrado explicó que la nueva declaración de Nahir, quien ya había declarado como testigo la mañana del 29 de diciembre que ocurrió el crimen y, luego, como imputada ese mismo día por la noche cuando quedó detenida, va a ser “confrontada con las pruebas que ya existen en el expediente”.

Para Virué, la defensa “está buscando ingresar en un terreno culposo y no doloso, ya que tiene una escala infinitamente inferior”.