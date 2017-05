El ex ministro de Seguridad de la gobernadora María Eugenia Vidal integrará la Sala II del máximo tribunal en lo Penal del país. Deberá coexistir con los vocales Ledesma y Slokar, que se opusieron a su designación. La minoría de la Cámara estimó que no debía interferir en la designación

El Gobierno oficializó el traslado a la Cámara Federal de Casación Penal del juez Carlos Mahiques.

El magistrado se desempeñaba en la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dejó ese cargo cuando fue nombrado por la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal como ministro de Seguridad.

Dirigió la cartera hasta fines de mayo del año pasado, cuando presentó su renuncia.

En esa oportunidad, explicó que se iba de la función por “la inminencia del vencimiento” del plazo de la licencia que le otorgó el Poder Judicial de la Nación y que quería volver a la magistratura.

El decreto 328 se publicó ayer en el Boletín Oficial y confirmó el pase de Mahiques, tras la recomendación de la última reunión plenaria del Consejo de la Magistratura, realizada el jueves 4 de mayo.

En Casación hay cinco vacantes y un concurso abierto en el Consejo de la Magistratura desde el 2014 para poder ocupar cuatro de esos cargos que aún no fue resuelto.

El último puesto se generó cuando el camarista Pedro David, de 82 años, presentó su renuncia, luego del fallo de la Corte Suprema que validó el límite de 75 años. Mahiques pidió con éxito ocupar su posición.

El Máximo Tribunal en lo Penal del país rechazó la incorporación de Mahiques al cuerpo mediante un acuerdo extraordinario adoptado por mayoría.

Los jueces Ángela Ledesma, Mariano Borinsky, Ana María Figueroa y Alejandro Slokar votaron en contra del traspaso y lo calificaron como como una “situación inédita”.

En esa oportunidad, argumentaron que ya habían acordado que correspondía cubrir la vacante, pero aclararon que se debían seguir las normas constitucionales y que en el caso no hubo concurso ni acuerdo del Senado para que Mahiques pasara a Casación.

También alegaron que no es juez del mismo fuero ni de la misma jurisdicción ni cumple con los cuatro años de antigüedad en su cargo como vocal de la Cámara Nacional.

Por su parte, los camaristas Liliana Catucci y Juan Carlos Gemignani dijeron que, a su criterio, la Casación no debía dar opinión sobre la decisión del Consejo de la Magistratura y respaldaron el traslado.

Acuerdo extraordinario

Como el acuerdo extraordinario de Casación no es vinculante, Mahiques llegó al tribunal por decisión del Poder Ejecutivo.

Ahora integrará la Sala II y tendrá como compañeros a Ledesma y Slokar.

El aval de los consejeros vinculados al oficialismo Luis Cabral, Jorge Candis, Adriana Donato, Miguel Piedecasas, Leónidas Moldes, Ángel Rozas, Gustavo Valdés y Pablo Tonelli, más otros, llevó a Mahiques a la Casación.

Los consejeros relacionados con el kirchnerismo rechazaron la medida argumentando, entre otras cuestiones, que hasta hace un año integró el gobierno de Vidal y que es padre del representante del macrismo en el Consejo de la Magistratura, Juan Bautista Mahiques, a la vez subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios. También apuntaron que su otro hijo, Ignacio Mahiques, es el segundo de la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita, quien firmó la acusación en contra de la ex presidente Cristina Fernández en la causa “Hotesur”.