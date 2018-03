Macri propuso a Weinberg de Roca como procuradora

Desde noviembre del año pasado el nombre de la integrante del TSJ de la ciudad de Buenos Aires figuraba como el favorito del mandatario. Tiene reconocida trayectoria académica. En 2009 fue elegida jueza del Tribunal de Apelaciones de las Naciones Unidas

El presidente Mauricio Macri confirmó que propondrá a la jurista Inés Weinberg de Roca para la jefatura de la Procuración General de la Nación, en reemplazo de Alejandra Gils Carbó.

Durante una entrevista televisiva, el mandatario expresó: “Confío porque la conocí trabajando. Fue nombrada en el Superior Tribunal de Justicia en la ciudad de Buenos Aires y lo hizo muy bien. Espero que haga una tarea de reformas y de modernización de la Procuración en la línea que todos queremos, que investigue y que realmente combata el delito”.

Así, la jurista -que integra la Máxima Instancia porteña desde 2013 y es especialista en derecho internacional- podría ocupar el cargo que desde fines del año pasado dejó vacante Gils Carbó y que ocupa interinamente Eduardo Casal.

A principios de noviembre de 2017, el ministro de Justicia Germán Garavano anunció que Macri iba a estudiar a “más de 10 candidatos” para proponerle al Senado y dio a entender que se inclinaría por una persona con credenciales académicas.

Desde ese momento, el nombre de Weinberg de Roca figuraba entre los favoritos; especialmente, por su perfil, académico y distante del escenario político.

Cabe recordar que, por ese entonces, tanto el titular de la cartera de Justicia como el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, opinaron que el futuro procurador debía ser una persona calificada para llevar adelante reformas y que no debía llevar a cabo “militancia”.

La magistrada tiene una reconocida trayectoria. En 2009 fue elegida jueza del Tribunal de Apelaciones de las Naciones Unidas y, entre otras asignaciones, integró el Tribunal Penal Internacional de Ruanda, que juzga el genocidio de la mayoría étnica hutu contra el pueblo tutsi.

Antes de tratarse en el recinto, la sugerencia del mandatario deberá pasar por la Comisión de Acuerdos, en la cual la jueza debe presentarse en una audiencia pública para responder preguntas.

Luego, se abre un período para plantear impugnaciones.

Righi, Gils Carbó y Casal

-El pliego de Alejandra Gils Carbó fue aprobado por el Senado el 15 de agosto del 2012, con 63 votos positivos sobre 66 presentes.

- El cargo estaba vacante desde la renuncia de Esteban Righi, quien dejó el puesto a raíz de las denuncias por supuesto tráfico de influencias que presentó el entonces vicepresidente Amado Boudou, como parte de su defensa por las acusaciones que lo vinculaban con la causa Ciccone.

- Los radicales Mario Cimadevilla, Laura Montero y Arturo Vera fueron los únicos que rechazaron el nombramiento de la Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.

- Gils Carbó no fue la primera opción de la ex mandataria Cristina Fernández para ocupar el cargo vacante, sino el por entonces síndico General de la Nación, Adrián Reposo. La propuesta fue resistida por el arco opositor; fundamentalmente, por su amistad con Boudou.

- Cuando la ex jefa de los fiscales renunció, en octubre del año pasado, manifestó que estaba “persuadida” de que su permanencia redundaría en decisiones que podrían afectar de manera sustancial la autonomía del área que encabezaba. No obstante, varios representantes del arco oficialista emitieron declaraciones y enfatizaron que -aunque dejó su puesto- “debe muchas explicaciones”.

- Pidió licencia antes de que se hiciera efectiva su decisión y fue suplantada por Eduardo Casal.