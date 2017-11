Los dichos del fiscal Senestrari sobre Macri le valieron un sumario

La procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbo no tomó en cuenta el descargo del agente. Luego de destacar que los funcionarios están más expuestos a la crítica, descartó que en el caso estuviera en juego la libertad de expresión, enfatizando que el representante del Ministerio Público expresó sus ideas

“En una sociedad democrática los funcionarios están más expuestos al escrutinio y la crítica del público que los demás ciudadanos. Para que ello sea posible, sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público. Al asumir su cargo, se han sometido voluntariamente a ello. Y el sumario disciplinario es un modo de llevar a cabo dicho control, que halla su fundamento en el sistema republicano de gobierno”.

Bajo esa premisa, la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó – quien renuncó a su cargo semanas atrás – ordenó que se abra una investigación en contra del fiscal federal Enrique Senestrari, por las declaraciones que hizo en junio, cuando manifestó su deseo de que “cayeran” los gobiernos de Michel Temer, en Brasil, y de Mauricio Macri, en Argentina.

Las palabras de Senestrari surgieron en el programa El Club de la Pluma, de Radio Inédita, de Cosquín.

Durante su columna “La Justicia Rebelada”, el fiscal afirmó: “Ojalá, ojalá pase, que por supuesto yo lo digo sin ningún tipo de cargo de conciencia, ojalá se termine de caer el gobierno de Temer y llamen a elecciones. Y ojalá que eso permita que de nuevo la sociedad pueda ver una esperanza, ver un político que quiera a la gente y que no la engañe. Y que esto se extienda por toda la región”.

Luego, mientras dialogaba con el conductor del espacio, Norberto Ganci, se produjo la charla que le valió el sumario, ya que cuando su interlocutor afirmó “y si cae Temer, que se lo lleve en la caída de una manito, de un brazo, a Macri, si es posible también”, Senestrari completó: “A Macri y a todos los políticos que están haciendo estas cosas”.

Además, le reclamó a la sociedad que “reaccionara”.

Gils Carbó se expidió en el marco una presentación del Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encabezado por Guillermo Lipera.

Instituciones

Horas después del polémico episodio protagonizado por Senestrari, el letrado reclamó que fuera removido de inmediato, al entender que desconoció las instituciones republicanas.

Sin éxito, el agente del Ministerio Público presentó un informe en el que intentó separar sus intervenciones en su rol de funcionario público de las referidas a su vida personal.

Con ese fin, alegó que emitió sus juicios sobre Macri a título personal, no funcional, y en pleno ejercicio de su libertad de expresión.

No obstante, Gils Carbó no tomó en cuenta sus argumentos.

Luego de destacar que los funcionarios están bajo la lupa del público, descartó que en el caso estuviera en juego la libertad de expresión de Senestrari, enfatizando que pudo expresar sus ideas. “Lo que se someterá a discusión es el alcance de su eventual responsabilidad ulterior, al menos en el ámbito administrativo”, aclaró.

Así, explicó que el objetivo de la medida que dispuso es “dilucidar la responsabilidad funcional” del fiscal.

Rafael Vehils Ruiz, titular de la Fiscalía ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca, quedó a cargo de la instrucción de las actuaciones, y tiene 60 días para producir un informe sobre el hecho.

Elecciones

Cabe recordar que antes de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el juez Ricardo Bustos Fierro aceptó las recusaciones de Cambiemos y del Partido Justicialista de Córdoba para que el fiscal no pudiera ejercer su competencia electoral en las causas que los involucraran.