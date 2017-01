En todo el país habrá seis nuevos procesos judiciales. La denominada “causa de los magistrados” y la de la UP1 ya tienen fecha de inicio. En el resto de las provincias hay otros 14 procesos en curso. La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad alertó sobre la escasa cantidad de debates fijados para 2017

Dos de los seis juicios por crímenes de lesa humanidad que tienen fecha programada de comienzo entre febrero y abril de 2017 se realizarán en la ciudad de Córdoba. En tanto que otros 14 procesos en curso en ocho provincias y en la Capital Federal reanudarán su trámite después de la feria judicial de enero.

En el caso de Córdoba, la primera causa es la conocida como “UP1”, que tiene fecha programada de inicio el 8 de marzo. Son cinco los acusados (dos militares, un civil de inteligencia, un médico y un policía) por homicidios y tormentos a víctimas que estuvieron recluidas en la cárcel de barrio San Martín. Se trata de una causa que se desprendió de la que culminó con condenas en 2010 a varios represores, entre ellas la prisión perpetua al dictador Jorge Rafael Videla. En el actual juicio, el fiscal interviniente será Maximiliano Hairabedian.

El siguiente comenzará el 27 de abril. Se trata de la denominada “causa de los magistrados”, que tendrá lugar en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Córdoba Nº 2. Por primera vez en la provincia se juzgará a un ex juez, a un ex fiscal, a un ex defensor y a un ex secretario judicial por encubrimiento e incumplimiento de sus deberes funcionales frente a crímenes contra la humanidad. Se trata de el ex juez federal Miguel Ángel Puga, el ex fiscal federal Antonio Cornejo, los ex defensores oficiales Ricardo Haro y Luis Molina y el ex secretario penal del Juzgado Federal 1 Carlos Otero Álvarez. En este caso intervendrá el fiscal general subrogante Facundo Trotta.

El panorama general

Cabe destacar que, según informó la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, de las 119 causas elevadas a juicio actualmente sólo seis tienen fijada una fecha de inicio del debate; éstas seis involucran en total a 60 acusados. En La Pampa tramita otra, que se celebrará el 13 de febrero la audiencia preliminar para decidir, entre otras cuestiones, el día de inicio del debate en el que serán juzgados 18 imputados.

Los juicios actualmente en curso involucran a 263 acusados en los 12 debates orales y públicos y en otros dos expedientes que tramitan por escrito, con las reglas del derogado Código de Procedimientos en Materia Penal de la Nación. Los procesos más grandes son el que juzga los crímenes en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) -55 acusados- y el que tramita en Bahía Blanca, con 37, por los delitos cometidos en el ámbito del V Cuerpo de Ejército.

Mendoza, con 81, es la provincia con más acusados en debate oral: en el denominado juicio a los magistrados hay 28, en el recientemente comenzado y conocido como “causas unificadas” hay 27 y el que tramita en San Rafael tiene 26.

Luego de la feria está previsto que también se conozcan los fundamentos de tres juicios: un debate que ocurrió en la ciudad de La Plata contra seis ex miembros de la Policía Federal condenados a prisión perpetua por participar una serie de operativos en octubre de 1976. El segundo, ocurrido en Formosa, en el que se condenó al ex comandante de la Gendarmería Nacional Horacio Rafael Domato, a quien se le impuso 25 años de prisión por su participación en secuestros y tormentos. Finalmente, está previsto que se difundan los fundamentos de otro juicio oral ocurrido en Mar del Plata por las penas impuestas a siete acusados. Estos fundamentos se conocerán el 20 de marzo próximo.