La detención no se agrava por carecer de trabajo

El tribunal expresó que aunque el tema involucra principios constitucionales fundamentales, la cuestión no es materia del instituto, ya que en el caso se reclamó que un juez asignara tareas.

La Cámara Federal de La Plata confirmó el rechazo del hábeas corpus presentado por la abogada de un interno, quien alegó que la falta de trabajo en el penal en el que está alojado agrava las condiciones de la detención de sus asistido.

Para los jueces, la situación denunciada no es materia del tipo de acción intentada.

A su turno, la defensora oficial Julia Emilia Coma expresó que, si bien el penado se hizo los estudios preocupacionales y aunque el resultado de éste fue favorable, no le asignaban tareas laborales, pese a sus reiterados pedidos ante las autoridades y al planteo judicial que promovió.

Finalidad

El tribunal recordó que la finalidad del instituto es la conclusión expedita de una detención contraria a la ley o bien la corrección inmediata de toda agravación ilegítima de la medida que involucra a una persona válidamente privada de su libertad, precisando que en el caso lo relatado en la causa no ingresaba ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 3º de la ley 23098. “La cuestión planteada se limita a intentar obtener del juez de turno una pronta decisión tendiente a obtener que le asignen tareas laborales”, precisó.

“Si bien el tema involucra principios constitucionales fundamentales, vinculados con el derecho a trabajar y a percibir por ello una remuneración acorde a su labor, dicha cuestión no es materia de hábeas corpus”, explicó.

Por último, sostuvo que no puede utilizarse el hábeas corpus a los fines de resolver cuestiones que son propias de los jueces naturales de la causa y resolvieron confirmar la sentencia de grado.