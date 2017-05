Surgieron en Estados Unidos, para darle un enfoque diferente a la problemática de la adicción.

Los números evidencian que la mayoría de los detenidos por delitos menores tiene historial de consumo. En Chile y en México desarrollaron esta modalidad como método alternativo a la prisión

Durante las Jornadas Internacionales de Justicia Terapéutica que organizó la Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios, en el marco de un proyecto sobre fortalecimiento institucional para la implementación de los Tribunales de Drogas del Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur y Triangular (FO.AR), se abordaron las características de esa modalidad alternativa de resolución de conflictos y los avances en los países en donde se implementó.

En Argentina se realizó una prueba piloto en la provincia de Salta, con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante la acordada 1480 de la Corte de Justicia, y actualmente se avanza en la capacitación en la materia.

Los Tribunales de Tratamiento de Drogas (TTD) surgieron en Estados Unidos como una forma de darle un enfoque diferente a la problemática de la adicción, ante los números que evidenciaban que la mayoría de los detenidos por delitos menores tenía historial de consumo y tenencia de estupefacientes. Un estudio de 2002 reveló que 68 por ciento de la población penitenciaria usaba substancias psicoactivas, mientras que 55 por ciento las había ingerido durante el mes anterior a la comisión del delito.

Algunos Estados latinoamericanos, como Chile y México, desarrollaron aquella modalidad de atención judicial para evitar el encarcelamiento, con buenos resultados.

Según estadísticas de la Organización de Estados Americanos (OEA), más de 60 por ciento de los delitos es cometido bajo la influencia de drogas o alcohol.

En tanto, en Argentina, un informe del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia, de diciembre de 2015, plasmó cifras alarmantes, precisando que tres de cada diez detenidos cometieron el delito bajo los efectos de droga y/o alcohol.

Ciclo repetido

El primer TTD fue creado en Miami, en 1998, como respuesta al ciclo repetido de ingreso y egreso en el sistema judicial de los infractores dependientes de drogas por el mismo tipo de ilícitos. Estados Unidos cuenta hoy con más de tres mil. El sistema se replicó en 16 Estados, con el fin de disminuir los niveles de reincidencia, mediante la rehabilitación y fomentando la integración y nivelación social de los detenidos.

La Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas se refiere a los TTD como “una división especializada dentro de un tribunal integrada por casos que involucran a infractores que hayan cometido delitos menores no violentos cuya raíz causal haya sido directamente su dependencia a las drogas”.

Una de las características principales de esos tribunales es que despliegan una estricta supervisión, con audiencias periódicas de control en las cuales el magistrado es quien selecciona a aquellos que ingresan al programa. También determina quiénes lo finalizan con éxito.

En cada caso interviene un grupo multidisciplinario (fiscales, abogados, defensores, médicos, psicólogos y sociólogos, entre otros) y la participación del infractor es voluntaria.

Suspensión

En Chile funcionan como condición de la suspensión condicional del procedimiento. Se pusieron en marcha luego de la reforma del Código Procesal Penal y se desenvuelven bajo la órbita de los juzgados de Garantía. El instituto se aplica a delitos con penas de hasta tres años, obligatoriamente si el implicado no tiene condenas previas.

México los enmarca en un programa denominado “Justicia Terapéutica”, en los juzgados de Control o Garantías. El Código Nacional de Procedimientos Penales mexicano los contempla bajo el beneficio de “suspensión condicional del proceso”, previsto para los delitos cuya pena no exceda los cinco años y siempre que no haya oposición de la víctima.