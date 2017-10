Jueces laborales se oponen al horario vespertino

Para los camaristas del trabajo, tomar audiencias por la tarde no agilizará el dictado de las sentencias. Para el próximo año está previsto que comiencen a funcionar dos nuevas salas, lo que permitirá aliviar la demora en la resolución de causas. El interrogante es dónde funcionarán

La iniciativa del Colegio de Abogados de Córdoba para que el fuero del trabajo comience a tomar audiencias en horario verspertino con el objetivo de paliar la mora en esos tribunales ya genera resistencia.

Si bien aún se trata sólo de una idea, la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Córdoba ya manifestó su postura en contrario. En diálogo con Comercio y Justicia, el presidente de la entidad, Mario Capdevila, aseguró que, aunque se consiguiera dictar más audiencias, el problema seguirá porque luego deberá dictarse sentencia con la misma cantidad de magistrados.

“La función jurisdiccional no se agota con la realización de la audiencia de vista de causa sino con el posterior dictado de la sentencia y ello constituye un acto de responsabilidad (… ) que requiere de un uso del tiempo que hace sumamente dificultoso incrementar la cantidad de audiencias sin resentir la calidad y cantidad de sentencias, con la actual composición de cámara y el número de causas que ingresan al año”, remarcó la entidad en un comunicado al que tuvo acceso este medio.

Los jueces fueron más allá y, respecto de las soluciones provisorias planteadas por los letrados, advirtieron: “Las reformas deben contener soluciones razonables y factibles que orienten la actividad a obtener resultados eficientes para dar una respuesta pronta a los judiciables en especial al trabajador”.

En esa sintonía, consultadas por este medio, fuentes del ámbito laboralista remarcaron que en los últimos años se triplicó la cantidad de causas que ingresaron a las Salas del Trabajo, ello sin sumar nuevos jueces a la Sala Laboral.

Al respecto aseguraron que los camaristas están también preocupados por la situación del fuero, pero opinan que tomar más audiencias no agilizará el dictado de las sentencias.

Se prevén más salas pero falta espacio

En 2016, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba y el Colegio de Abogados solicitaron la creación de nuevas salas en la Cámara del Trabajo.

El pedido no se concretó este año aunque sí podría ocurrir en 2018.La medida implicará sumar nueve jueces a los 33 ya existentes. Pero el problema no es sencillo. La falta de espacio físico en los tribunales laborales es una realidad y el Polo Judicial – donde serán traslados estos tribunales – aún no tiene fecha concreta de inauguración.

Así las cosas, será dificultoso que comiencen a funcionar estas nuevas salas en el actual edificio.

“Tenemos que agudizar el ingenio para encontrar soluciones coyunturales”, remarcó Héctor Echegaray, presidente del Colegio de Abogados de Córdoba.

La entidad que nuclea a los letrados cordobeses se reunió la semana pasada con miembros del TSJ. Allí, se analizó la situación del fuero y se plantearon alternativas. Sin embargo, la solución parece aún estar muy lejos.

A futuro

Hay quienes sostienen que la modificación de la Ley 27348 de Riesgos del Trabajo, sancionada el 15 de febrero de este año y que estableció la obligatoriedad de comisiones médicas en cada provincia, desalentará el ingreso de causas al fuero por motivos de enfermedad o accidente. Otros, sin embargo, consideran apresurado plantear la cuestión en estos términos.

