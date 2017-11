Hotesur: Máximo Kirchner pidió su sobreseimiento

Fue a Tribunales y no respondió a preguntas. Dejó un escrito en el que negó supuestas maniobras de lavado de dinero. Mañana declara su hermana, Florencia

Máximo Kirchner se presentó ayer en Tribunales en el marco de la causa Hotesur, que investiga el juez federal Julián Ercolini por una supuesta maniobra de lavado de dinero.

El hijo de la ex presidente Cristina Fernández no respondió a preguntas y se limitó a dejar un escrito. En su descargo, el diputado nacional del FPV repitió los argumentos expuestos en el mismo expediente por su madre. Florencia, en tanto, está convocada para mañana.

Máximo pidió su sobreseimiento y denunció que “han sido vulneradas de manera grosera las pautas más elementales que hacen al debido proceso legal”. Y señaló que se lo investiga por “operaciones comerciales absolutamente regulares y lícitas”.

“Existen por lo menos siete decisiones judiciales firmes que han analizado todas las transacciones a las que se hace referencia, descartando la existencia de delitos, entre ellos, el de lavado de activos”, agregó .

El juez Ercolini decidió citar a los hijos de la ex primera mandataria tras un requerimiento formulado por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques.

En este expediente se investigan supuestas irregularidades societarias y una presunta maniobra de lavado de dinero proveniente de sobornos de contratistas de obra pública, como el empresario detenido Lázaro Báez.

Según la investigación judicial, los sobornos se habrían pagado por medio de la simulación de alquileres de habitaciones del Hotel Alto Calafate, administrado por la firma Hotesur, de la familia Kirchner.

“Esta presunta maniobra, reitero, más allá de su absoluta falsedad, jamás podría importar una operatoria de lavado de activos, toda vez que ese dinero, de principio a fin, circuló dentro del sistema financiero legal”, se defendió Máximo Kirchner en su escrito.

La empresa Hotesur fue adquirida en 2008 por Néstor Kirchner, cuando renunció el directorio anterior y asumió otro conformado por una sobrina y un socio del ex presidente en la inmobiliaria, Osvaldo Sanfelice, además de Adrián Berni -el máximo ejecutivo de Lázaro Báez en Valle Mitre- y otros hombres del entorno compartido por ambos.

Después de la muerte de Kirchner, Hotesur quedó bajo el control de Cristina y sus dos hijos, Máximo y Florencia.