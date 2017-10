Hasta ahora, sólo tres comisiones médicas atienden a los trabajadores de Córdoba

La ciudad de Córdoba, Villa María y Río Cuarto son las únicas sedes que hoy tienen organismos administrativos. Otras tres comenzarán a funcionar a mediados de mes. Deán Funes y Cruz del Eje serán las jurisdicciones más complicadas. Deberán litigar en la capital

Por Silvina Bazterrechea – sbazterrechea@comercioyjusticia.info

Aún no cumplió un mes la adhesión formal de Córdoba a la ley de Reforma de Riesgos del Trabajo y ya comenzaron los cuestionamientos y no son pocos los interrogantes que se plantean. Por un lado, los abogados aseguran que aún no se han creado las comisiones médicas (CCMM) necesarias, previstas en la ley. Por otro, denuncian maniobras de funcionarios que impiden el libre ejercicio de los letrados en esta instancia administrativa.

Cabe recordar que nuestra provincia había supeditado y condicionado la plena entrada en vigor de la ley nacional a varios factores, entre los cuales aparecía como fundamental la necesidad de crear una CM por cada circunscripción judicial existente. Ello no se cumplió y hoy sólo están funcionando tres de estos órganos administrativos: uno en Córdoba capital y los otros dos en Villa María y Río Cuarto. En principio se estima que a mediados de este mes se sumará San Francisco, Laboulaye y Villa Dolores. Esto es, seis, de las diez CCMM prometidas. En rigor y según pudo conocer Comercio y Justicia, en estas tres ciudades las comisiones no funcionarán con una sede fija sino que los médicos viajarán una vez por semana par atender a los trabajadores.

De las otras cuatro jurisdicciones no hay novedades. En este panorama, los trabajadores de Cruz de Eje y Deán Funes serán los más perjudicados a la hora de litigar: deberán viajar a Córdoba para hacer el trámite ante la CM y luego, si no hay acuerdo, deberán iniciar el juicio laboral también en Córdoba capital.

Esto, sin dudas, traerá aparejado una sobrecarga en los tribunales capitalinos, advirtió a este medio el camarista laboral Carlos Toselli, si no se logra un porcentaje alto de acuerdo en la instancia de la CM.

Al respecto, el magistrado destacó que las comisiones siempre han sido muy “mezquinas” a la hora de reconocer discapacidades de los trabajadores. No reconocen demasiadas patologías y los porcentajes de discapacidad no se condicen con lo que plantea el informe médico del trabajador. De mantenerse esta postura, parece bastante improbable que el trabajador no termine luego litigando en los tribunales laborales.

Para el presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, Héctor Echegaray, “sin dudas hubo un apresuramiento del Gobierno provincial para poner en marcha esta ley sin brindar las garantías mínimas para que el proyecto de ahesión pueda funcionar correctamente”.

Por otra parte, Echegaray adelantó que no se descarta la posibilidad de denunciar penalmente a los funcionarios que están impidiendo el ejercicio profesional de los abogados cuando concurren a patrocinar a los trabajadores a la CM.

Con poca adhesión

Sólo la ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Córdoba adhirieron a la normativa nacional. No son pocos los amparos que plantean la inconstitucionalidad de la ley y el tema ya llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Cabe recordar que la ley nacional establece que todo trabajador debe pasar por una “comisión médica” antes de iniciar cualquier juicio laboral, constituyendo una instancia previa “de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención”.