Para no afectar la intangibilidad de los salarios de los magistrados, el tributo alcanzará sólo a quienes ingresen al Poder Judicial a partir del año próximo. El presidente de la FAM recordó que es la misma solución a la que acudió oportunamente EEUU

Que los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial comiencen a pagar Ganancias es una realidad que comenzará a concretarse a partir del año próximo. Ayer, Diputados aprobó el nuevo proyecto de ley y este viejo reclamo quedó zanjado así con una “solución salomónica” que dejó a salvo del ese tributo a los magistrados en actividad y a sus pares jubilados.

El argumento para no incluirlos se basa el artículo 110 de la Constitución nacional que protege “la intangibilidad” de los sueldos de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CDSJ) y de los tribunales inferiores.

Según trascendió, el documento aprobado por el Senado fue producto de la negociación que realizaron el peronismo, el Gobierno, el gremio de los judiciales con Julio Piumato a la cabeza y el propio presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti.

Cabe recordar que la discusión sobre Ganancias fue motivo de una reunión que convocó la CSJN, que reunió a numerosos representantes del Poder Judicial, a mediados de este año. En esa oportunidad se barajaron diferentes alternativas, aunque la voz mayoritaria rechazó la posibilidad de comenzar a pagar el tributo.

En el Máximo Tribunal, tanto su presidente, Ricardo Lorenzetti, como sus pares Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosatti se manifestaron públicamente a favor de pagar el gravamen. La modalidad y la manera en que debía aplicarse era una cuestión a discutir.

Seis meses despues, el Gobierno introdujo este cambio que -si bien no implica un impacto importante en el ingreso que tendrá a las arcas nacionales- busca cerrar una vieja discusión sobre la desigualdad que implica que este sector continúe exento del impuesto.

La solución que encontró el Gobierno de Mauricio Macri es la misma a la que acudió el gobierno de Estados Unidos con sus magistrados, recordó a Comercio y Justicia el camarista cordobés y presidente de la Federación Argentina de Magistrados (FAM), Víctor Vélez, para quien, si bien la solución a la que se arribó puede ser criticada, consideró que “es una manera de superar la cuestión”.

No obstante, Vélez sentó postura respecto de que los trabajadores paguen Ganancias: “Nadie debería pagar Ganancias por cobrar un sueldo”.

Consultado sobre los planteos judiciales que podrían interponer quienes ingresen al Poder Judicial ante la desigualdad que quedaría en evidencia con sus pares, no los descartó, aunque opinó que “una cosa es que descuenten Ganancias del sueldo afectando la intangilidad de los haberes y otra es que se haga cuando una persona ingresa a la Justicia conociendo que ésas son las reglas de juego”.

A su turno, el secretario General de Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ), Federico Corteletti, manifestó que si bien aquellos nuevos trabajadores que ingresen no serán alcanzados por hacerlo por la categoría más baja, sí lo harán con el paso del tiempo y criticó que siga siendo un impuesto al salario. “No nos parece que sea el mejor proyecto” ya que, más allá de esta nueva modificación que los afecta, “siguen tributando los trabajadores y creemos que es un error”, agregó.

En 1996, la Corte -mediante la acordada 20/96- declaró la inaplicabilidad de la ley que obligaba al pago del impuesto y dejó fuera así a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial del pago de Ganancias.