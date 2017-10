El TSJ analizará la denuncia contra Gómez Demmel

El fiscal General Alejandro Moyano calificó como “grave” lo ocurrido y dijo que remitirá las actuaciones para que el Alto Cuerpo analice si le cabe al funcionario judicial una sanción disciplinaria o la eventual apertura de un juicio político. El fiscal Adjunto negó que

haya presionado a su colega

El fiscal General de la Provincia, Alejandro Moyano, se solidarizó con la fiscal Civil, Comercial y Laboral, Alicia García de Solavagione, quien denunció al fiscal General adjunto, José Gómez Demmel, de “presionarla” durante una consulta telefónica vinculada con una causa relativa a la nuevo ley de ART.

Moyano no dudó en calificar como “grave” lo ocurrido y se distanció de su colega al referirse al modo por medio del cual debe relacionarse un fiscal General con el resto de los fiscales.

“Es una situación grave, no es normal y no se puede tolerar. Las funciones de los fiscales adjuntos están marcadas por la ley. En los años que llevo en la función, jamás se le dijo a un fiscal cómo debe proceder y esto es una situación que no podemos tolerar en Córdoba”, sostuvo Moyano en declaraciones a la prensa.

“Jamás a los fiscales hay que perseguirlos y andar indagando cómo resuelven”, agregó en forma tajante.

La suerte de Gómez Demmel depende ahora de lo que resuelva el Tribunal Superior de Justicia. “Vamos a tomar las medidas para que esto no se repita”, dijo el fiscal General, quien aseguró que remitirá las actuaciones al Alto Cuerpo. La denuncia contra Gómez Demmel podría, incluso, derivar en el pedido de un juicio político.

Preocupación institucional

La defensa de Gómez Demmel no tardó en llegar. En diálogo con la prensa, negó enfáticamente que hubiese existido algún tipo de apriete contra la funcionaria judicial.

Gomez Demmel admitió que llamó a García de Solavagione “ pidiendo informes sobre las actuaciones en las causas en donde estaba en juego la constitucionalidad la ley de ART”. Sin embargo, rápidamente aclaró que esos llamados fueron de índole “institucional” y “no político”.

“Existe una preocupación institucional por la industria del juicio. Hay varias causas que se están investigando, con lo cual era una preocupación mía ver qué íbamos a responder y cuál era la situación sobre la constitucionalidad de esa norma”, explicó.

Por otro parte, remarcó que lo que pidió a la fiscal fue un informe de un dictamen ya emitido, con fecha 16 de junio pasado. La comunicación fue posterior, señaló.

Gómez Demmel se mostró sorprendido por la denuncia de la fiscal, porque según explicó, luego de ese llamado, se reunieron por otros temas y nunca hubo un comentario sobre lo ocurrido.

Respecto de los dichos de Moyano, dijo llamarle “poderosamente la atención la actitud del Fiscal General -que siempre se caracterizó por su “prudencia y bajo perfil-” y de pronto sale a hacer declaraciones públicas sobre algo que él sabe que es falso.

La denuncia

García de Solavagione denunció a Gómez Demmel luego de recibir una llamada telefónica y conseguir que su prosecretaria hiciera las veces de “fedataria”.

Al momento de recibir la comunicación, la fiscal, supuestamente por haber recibido otros llamados de su superior, conectó el teléfono al modo “manos libres” y llamó inmediatamente a la prosecretaria para que certificara el contenido del diálogo.

La presentación, que la funcionaria judicial realizó ante el Ministerio Público Fiscal, refiere que Gómez Demmel le habría puntualizado la preocupación del Gobierno por un fallo asociado a un reclamo laboral y las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART).