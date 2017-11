El Tribunal de Ética concluyó que no existió “apriete”

Recomendó al fiscal General Adjunto José Gomez Demmel que extreme los ciudados a la hora de relacionarse con sus subordinados para evitar toda apariencia de afectación del funcionamiento del sistema. Para el tribunal deontológico, los hechos estuvieron más vinculados con un “equívoco”

Por Silvina Bazterrechea – sbazterrechea@comercioyjusticia.info

El Tribunal de Ética del Poder Judicial de Córdoba concluyó que no existió “apriete” del fiscal General Adjunto, José Gómez Demmel, a la fiscal Comercial y Laboral, Alicia García de Solavagione, durante una conversación telefónica por una causa vinculada con las ART.

En una extensa resolución, de más de 20 páginas -a la que accedió Comercio y Justicia-, el tribunal deontológico sostuvo que no se le puede brindar el carácter de afectación a la “independencia funcional” o de “apriete” a la intervención que tuvo el fiscal General Adjunto. Para el tribunal, los hechos acaecidos están más vinculados con un equívoco ocasionado por “una inadecuada manera” que tuvo Gómez Demmel al refererise al tema.

No obstante, los firmantes del fallo aclararon que esto no quiere decir que la conversación haya sido “inofensiva” o que las cuestiones denunciadas hayan sido “insignificantes”.

“El fiscal Adjunto ha dejado patentizado que su discurrir en la conversación ha sido al menos de una dudosa claridad conceptual (…) lo que posibilitó el equívoco que produce la desafortunada circunstancia”, explicaron.

En otro tramo de la resolución se advierte de que difícilmente pueda haber existido algún tipo de presión de Gómez Demmel toda vez que “el resultado ya se había producido”. Ello, atento a que el motivo del llamado del fiscal Adjunto estuvo vinculado con un dictamen sobre una causa de ART sobre el cual la fiscal ya había emitido opinión.

Cuestionamientos a la fiscal

El dictamen del Tribunal de Ética mostró algunos cuestionamientos a Solavagione. “No se termina de comprender adecuadamente cómo mantendría (Solavagione) conversaciones luego amistosas con el supuesto apretador que bien podían ser evitadas puesto que eran de sesgo académico aunque vinculadas con lo funcional”, remarca la resolución 299 del tribunal que preside el ex vocal del Tribunal Superior de Justicia, Armando Anduet.

Y agrega: “Tampoco se termina de comprender cabalmente si quien se siente presionado se conforma con entregar una copia de la certificación efectuada por la prosecretaria de la desgrabación a un funcionario que circunstancialmente visita la oficina y no haber acudido diligentemente con una nota formal a dicho ámbito”.

En otro tramo del fallo, se cuestiona a la funcionaria judicial por no haber formalizado la correspondiente denuncia deontológica.

Recomendación

En una relativización de la denuncia que ocupó la agenda periodística durante varios días, el tribunal recordó que “en los ámbitos judiciales muchas veces los dichos mediáticos se desploman en modo agobiante”.

Más allá de todo, el Tribunal de Ética resolvió recomendar a Gómez Demmel que “en el futuro extreme el cuidado ejerciendo con total decoro acorde con la dignidad de su cargo los relacionamientos funcionales que cumple con subordinados a los efectos de evitar toda apariencia de afectación al funcionamiento del sistema y la misma confianza publica”.

Dicho esto, se elevó la resolución al Tribunal Superior de Justicia de Córdoba.