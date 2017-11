El Consejo de la Magistratura decide hoy sobre Freiler

El Jurado de Enjuiciamiento divulgará el veredicto, que puede ser de destitución. Se lo acusa de mal desempeño de sus funciones

El Jurado de Enjuiciamiento de la Nación divulgará hoy a las 9 el veredicto relativo al proceso disciplinario que lleva adelante contra el camarista suspendido Eduardo Freiler, acusado de presunto “mal desempeño” de sus funciones.

Los consejeros Pablo Tonelli y Miguel Piedecasas, por la parte acusadora, consideraron probado que Freiler omitió declarar bienes en sus declaraciones juradas patrimoniales; que no indicó el origen de los fondos con los que los adquirió, y que “eligió no pagar sus impuestos”. “Es un hecho de alta conmoción pública. Está en juego la confianza de la sociedad en la figura del magistrado”, advirtió Piedecasas durante lo alegatos, que se extendieron por casi dos horas.

El acusador señaló que el proceso “no es persecutorio” y negó que las denuncias, que dieron inicio a la investigación contra el juez, hayan sido realizadas por “personas aisladas” o “denunciantes seriales” sino todo lo contrario. Cabe recordar que el expediente se originó por una denuncia del titular del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires -uno de los dos existentes-, Guillermo Lipera, a la que se le acumuló otra impulsada por el abogado Ricardo Monner Sans, quien preside la Asociación Civil Anticorrupción.

En las actuaciones se denunció, en concreto, que el patrimonio y nivel de gastos de Freiler no resultan justificados a la luz de sus ingresos como magistrado federal. Las diferencias, según la acusación, superarían 16 millones de pesos.

Piedecasas destacó además que el jury es de “naturaleza política” y “no un proceso penal”, al entender que “se está evaluando el incumplimiento de estándares de conducta”.

A su turno y antes de cerrar el debate, Freiler se defendió: “No están juzgando aquí a un juez que ha sido un mal juez; no soy un juez corrupto como quiere hacerlo ver la acusación o como quiere instalarlo la prensa”.