Echegaray fue procesado por presunto contrabando agravado

Por el presunto otorgamiento de una franquicia impositiva para ingresar al país un vehículo de alta gama, en el 2006, el juez Diego Amarante ordenó el procesamiento del ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), Ricardo Echegaray, y de Chun-Teh Hsieh, miembro de la Oficina Comercial y Cultural de Taipei, Taiwán.

Además, le prohibió al ex funcionario del ente recaudador salir del país y lo embargó por un millón de pesos.

Según el titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Número 5, el trámite fue “irregular” desde su origen y explicó que el beneficio fue concedido por quien carecía de potestades para otorgarlo, mediando la opinión en contrario de quien sí estaba investido de aquéllas, a favor de alguien que no podía recibirlo y de forma más amplia.

En ese sentido, expresó que era posible afirmar que la conducta de Echegaray habría sido dolosa e indispensable para concretar “la burla al control aduanero”.

Amarante indicó que según la reglamentación para otorgar la franquicias diplomáticas, la decisión estaba en manos del Ministerio de Relaciones Exteriores, como autoridad de aplicación, pero que -sin embargo- se le pidió de manera directa a la Dirección General de Aduanas y allí se resolvió de manera favorable, pese a que había un dictamen previo de aquella cartera en el que se había rechazado.

En tanto, recordó que el solicitante se desempeñaba en la Oficina Comercial y Cultural de Taipei y que -como Taiwán no es un estado oficialmente reconocido por Argentina- no era considerado diplomático extranjero acreditado en el país

“Echegaray, en función del cargo desempeñado a la época del suceso, aunado a su vasto conocimiento en materia aduanera y tributaria, no podía desconocer la normativa aplicable ni cuestiones de política internacional”, sostuvo el juez.