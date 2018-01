Denuncia y reclamos por los dichos del ex juez de la Corte Eugenio Zaffaroni

Un abogado sindicó al jurista como presunto autor de apología del delito e incitación a la violencia colectiva. Por su parte, el ministro de Justicia, Germán Garavano, consideró que el ex miembro de la Corte debería renunciar a la CIDH, al tiempo que consideró “antidemocráticas” sus declaraciones

El ministro de Justicia, Germán Garavano, calificó como “antidemocráticos” y “desfortunados” los dichos del ex ministro de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, quien el viernes de la semana pasada expresó que esperaba que el Gobierno se fuera “lo antes posible”. Además, había manifestado que no creía que la administración del presidente Mauricio Macri llegue al 2019.

Garavano criticó al jurista y opinó que debería renunciar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la que es miembro.

Así, se sumó a la lista de integrantesdel oficialismo que repudiaron las declaraciones del ex ministro del Máximo Tribunal. Antes, el legislador nacional por la UCR y titular del interbloque Cambiemos en la Cámara Baja, Mario Negri, consideró: “No hay distancia entre el deseo que el Gobierno termine su mandato y la invitación a que lo desestabilicen”.

Por su parte, el diputado Waldo Wolff expresó, con ironía: “Yo quiero que Zaffaroni hable todos los días”.

En tanto, el abogado Santiago Dupuy De Lome denunció al ex magistrado de la Máxima Instancia nacional por supuesta apología del crimen e incitación a la violencia colectiva.

El planteo del letrado quedó a cargo del juez federal Ariel Lijo, con intervención del fiscal federal Ramiro González, y será tramitada luego de la feria judicial de enero.

El Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -uno de los dos existentes- también había objetado la conducta de Zaffaroni y reclamó que deje el puesto que ocupa en el organismo intenacional desde hace dos años.

La entidad argumentó que los dichos del juez “exceden el ámbito de la libertad de expresión y opinión”, y valoró que constituyen un mensaje contrario a la democracia y a los valores republicanos.

A su vez, señaló que el proceder de Zaffaroni va “en franca contradicción” con las cualidades de independencia e imparcialidad que el sistema interamericano de derechos humanos exige a sus miembros. Por eso, solicitó que si no renunicia, sea removido.

“Zaffaroni está muy jugado con posiciones cercanas a lo que fue el pensamiento político anterior”, aseguró el titular de la institución, Jorge Rizzo. “Es más de lo mismo, no me sorprende”, acotó.

No es la primera vez que este colegio cuestiona a Zaffaroni. Cabe recordar que en 2003 impugnó su candidatura a la Corte y que hace un año lo cuestionó duramente por sus valoraciones sobre el fiscal Alberto Nisman -muerto en dudosas circunstancias en enero de 2015-.

“Lo ahorco”

En febrero de 2017, el ex ministro de la Corte se refirió a la denuncia del fallecido fiscal y generó polémica tras decir: “Si estuviera vivo, lo ahorco, porque me hizo leer eso varias veces”.

Sus palabras dispararon un fuerte rechazo de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y de dirigentes y abogados. Para el ex vicepresidente de la entidad, el actual legislador por Cambiemos, Wolff, Zaffaroni “no podría haber sido nunca juez de la Corte Suprema ni de una Corte de Derechos Humanos”.